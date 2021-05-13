Цифровой учет оружия собираются ввести в России

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В России собираются ввести цифровой учет оружия и патронов. Главным оператором системы станет Росгвардия, которая получит полномочия проводить собеседования с потенциальными владельцами.
«Известия» выяснили новые подробности законопроекта, ужесточающего контроль за оборотом оружия в РФ, который Госдума готовится принять в ускоренном порядке 18 мая.
Как уточняются в пояснительной записке, в соответствии с политикой импортозамещения разработка системы электронного учета планируется на базе компонентов серверной инфраструктуры с преимущественным использованием российского и свободно распространяемого программного обеспечения с открытым исходным кодом.
Также законопроектом предлагается наделить Росгвардию рядом новых полномочий. Одним из них станет проведения собеседований с соискателем лицензии либо разрешения на получение оружия. Их цель — установление достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для принятия решения о выдаче лицензий либо разрешений.
Как мы уже сообщали, не все предложения законодателей поддержаны лидерами коренных народов и экспертами.
Елена Голомарева
Руководитель крупнейшего объединения общин коренных народов Елена Голомарева уверена, что поднятие возраста выдачи лицензий на оружие до 21 года ударит по семьям охотников, ведущих традиционный образ жизни в тайге и тундре.
– Многие молодые охотники не смогут заниматься своей работой, не смогут кормить семьи. Сегодня активно идет работа по формированию реестра коренных малочисленных народов. Все, кто считает себя коренными до конца года запишутся в реестр, – сказала Елена Голомарева, – Считаю, что это даст возможность получать оружие с 18 лет представителям наших народов, тогда остальным можно поднять возрастную планку до 21 года.
Владимир Чуков
Всемирно известный полярник и исследователь Российских тундровых и таежных территорий Владимир Чуков также несогласен с запретом на оружие до 21 года.
– В связи с изменением климата увеличилось количество медведей в тундре, чего раньше не было, – сообщил Владимир Чуков, – Традиционные оленеводы, рыболовы и охотники становятся жертвами медведей. Человек без оружия может быть жертвой хищников… Кроме того, у многих народов Севера принято жениться в 18 лет и раньше. И может получиться, что государство регистрирует семью в 18 лет, но кормить её позволяет только с 21 года. В таких вопросах нельзя спешить.
Информация от https://kmns.ru/blog/2021/05/13/cifrovoj-uchet-oruzhija-sobirajutsja-vvesti-v-rossii/