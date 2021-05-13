Сборник песен на 34 языках коренных народов представил в Санкт-Петербурге «Проектный офис развития Арктики»

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Концерт «Песни Победы на языках народов России» состоялся 8 мая в Северной столице.
Кульминацией праздничного мероприятия стало представление новой книги – сборника песен о Великой Победе на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока подготовленной на средства «Проектного офиса развития Арктики (ПОРА)».
Идея создания сборника принадлежит Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Информационную и организационную поддержку оказывали Дом дружбы Ленинградской области и Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики.
– Хочу поблагодарить Ассоциацию, – говорит Александр Стоцкий, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики, – Благодаря нашим общим усилиям издан уникальный сборник текстов песен про Великую Отечественную войну на более чем 30 языках народов Севера. Часть песен записали в санкт-петербургской студии прекрасные молодые люди из разных арктических регионов. На родных языках военные песни обрели новое прочтение. Они позволяют особенно сильно прочувствовать, какой страшной была война, и какой ценой далась Победа. И всё же после записи осталось светлое впечатление – мы успели не просто познакомиться, но и подружиться. Теперь мы планируем осуществить и другие проекты для популяризации и развития языков КМНС России, например, курсы арктических языков.
По информации https://kmns.ru/blog/2021/05/09/sbornik-pesen-na-34-jazykah-korennyh-narodov-predstavil-v-sankt-peterburge-proektnyj-ofis-razvitija-arktiki/