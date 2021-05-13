Сборник песен на 34 языках коренных народов представил в Санкт-Петербурге «Проектный офис развития Арктики»

  • Русский
Сборник песен на 34 языках коренных народов представил в Санкт-Петербурге «Проектный офис развития Арктики»

Концерт «Песни Победы на языках народов России» состоялся 8 мая в Северной столице.

Кульминацией праздничного мероприятия стало представление новой книги – сборника песен о Великой Победе на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока подготовленной на средства «Проектного офиса развития Арктики (ПОРА)».

Идея создания сборника принадлежит Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Информационную и организационную поддержку оказывали Дом дружбы Ленинградской области и Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Хочу поблагодарить Ассоциацию, – говорит Александр Стоцкий, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики, – Благодаря нашим общим усилиям издан уникальный сборник текстов песен про Великую Отечественную войну на более чем 30 языках народов Севера. Часть песен записали в санкт-петербургской студии прекрасные молодые люди из разных арктических регионов. На родных языках военные песни обрели новое прочтение. Они позволяют особенно сильно прочувствовать, какой страшной была война, и какой ценой далась Победа. И всё же после записи осталось светлое впечатление – мы успели не просто познакомиться, но и подружиться. Теперь мы планируем осуществить и другие проекты для популяризации и развития языков КМНС России, например, курсы арктических языков.

По информации https://kmns.ru/blog/2021/05/09/sbornik-pesen-na-34-jazykah-korennyh-narodov-predstavil-v-sankt-peterburge-proektnyj-ofis-razvitija-arktiki/

Чт, 13/05/2021 - 16:25

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.