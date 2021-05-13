Борис Хохряков прокомментировал для СМИ рассмотренный федеральный законопроект

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По окончании 52 заседания Думы Югры Председатель Заксобрания Борис Хохряков прокомментировал рассмотренный депутатами федеральный закон, который предусматривает ряд мер поддержки для семей с детьми.
«Мы рассмотрели проект федерального закона, который внесен в рамках исполнения предложений Президента Российской Федерации, которые он высказал во время Послания Федеральному Собранию, – отметил Борис Хохряков. – Этот закон социальный, он направлен на решение вопросов семей с детьми, решение вопросов беременных женщин.
Можно отметить три основные позиции: женщины, которые встали на учет по беременности на ранних сроках после шести недель, будут получать не одноразовую выплату, а пособие ежемесячное.
Второе – появляются новые выплаты, пособия для детей в возрасте от 8 до 16 лет. Раньше их не было. Вот это как раз относится к категории семей, где среднедушевой доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Я считаю, что принято еще одно хорошее решение – если ребенок заболел, и мама находится на больничном, то для детей в возрасте до семи лет больничный будет оплачиваться в размере 100% от заработка мамы, независимо от того, сколько времени она проработала, то есть вне зависимости от стажа.
Это один из основных законов, их будет достаточно много, Послание Президента – обширное. И мы сегодня подавляющим числом депутатов поддержали эту федеральную инициативу, и 20 мая она уже будет рассмотрена в Госудме во втором чтении».
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа