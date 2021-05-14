3 проекта благоустройства направлено от Югры для участия во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды

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Заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Участники мероприятия рассмотрели и одобрили заявки муниципальных образований для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2022 года.
«Автономный округа с 2019 года участвует в федеральных конкурсах по благоустройству. Победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 стал Белоярский, в 2020 году – Когалым, Нягань, Покачи, Урай. В этом году заявки на участие в конкурсе подали Мегион с проектом «Мега. Парк», Советский с проектом зоны отдыха «Озерный парк «Картопья», Югорск с проектом парка «Газовый путь». Они рассмотрены, одобрены общественными комиссиями муниципальных образований, получили одобрение граждан по итогам опросов», – констатировала Наталья Комарова.
Губернатор обратила внимание участников заседания, что по итогам 2020 года Ханты-Мансийский автономный округ занимает 12 место среди субъектов России и 3 место в Уральском федеральном округе по достижению показателя «Индекс качества городской среды» – он составил 189 баллов. В регионе 7 городов с благоприятной городской средой, что равняется 44 процентам от общего количества городов в Югре.
«Наша задача – создать комфортные условия для жизни во всех населенных пунктах нашего региона с учетом реальных запросов и ожиданий югорчан», – нацелила ответственных лиц глава региона.
Проект парка на берегу реки Мега в Мегионе участникам заседания представил глава города Олег Дейнека. В его результате реализации будут созданы новые рекреационные и функциональные зоны, всесезонное общественное пространство, предлагающее новые сценарии времяпрепровождения, улучшенная пешеходная инфраструктура с безбарьерной средой для маломобильных групп населения.
Для юных посетителей будет создана детская площадка «Баржа», где они смогут поиграть в геолога-нефтяника, побывать внутри нефтяных резервуаров, попробовать себя в роли капитана нефтеналивной баржи. Проектом также предусмотрено создание велоинфраструктуры, состоящей из велодорожки с велопарковками, проката велосипедов с системой хранения, сервиса и обслуживания.
Общая стоимость реализации проекта составляет 103 миллиона рублей.
Презентуя проект «Озерный парк «Картопья» в Советском города Александр Кулагин подчеркнул, что цель инициативы – создание безопасной комфортной пешеходной зоны протяженностью 1,5 километра.
Строительство парка будет осуществляться поэтапно. Для участия в конкурсе предлагается первый этап, подразумевающий благоустройство зоны отдыха вблизи водоема по улице Киевская, пешеходной зоны общей площадью 12 гектара.
Концепцией предусмотрено благоустройство общественного пространства путем создания функциональных зон для разных категорий граждан, размещение тематических зон, спортивных объектов, малых архитектурных форм, арт-объектов, площадок для проведения фестивалей и культурных программ.
Основными функциональными зонами парка станут павильон «Легенда», стилизованный под бобровую плотину; амфитеатр; детская экоплощадка; зоны пикника, тематические площадки; рыбачий остров, спортивная площадка.
Общая стоимость проекта составит 102 миллиона рублей
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Глава Югорска Андрей Бородкин, говоря о проекте парка «Газовый путь», отметил, что образом проекта стал газ – в архитектурных решениях интерпретированы его форма и структура. В парке будет создана детская площадка «Газовый путь», поделенная на зоны, символизирующие геологические слои. Воркаут-площадка будет оснащена уличными тренажерами, а в центре ее расположится зеленый остров с деревьями. Также на этой территории будет оборудован веревочный парк.
По периметру пройдет велосипедная дорожка, оснащенная всей необходимой инфраструктурой. Общая площадь парка превысит 212 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта – 209 миллионов рублей.
Отметим, что до 1 июня все заявки будут направлены в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а результаты конкурса станут известны до 1 сентября.
Напомним, что начиная с 26 апреля по 30 мая на всей территории России проходит голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
На специальном сайте https://86.gorodsreda.ru/ югорчане в режиме онлайн могут определить список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год. В голосовании может принять участие каждый желающий старше 14 лет.
Отдать свой голос можно за парки, набережные, обновленные скверы, улицы, площади, а также за дизайн-проекты общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.
На сегодняшний день в голосовании уже приняли участие почти 39 тысяч югорчан.