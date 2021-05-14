Татьяна Гоголева: «Нам важно, насколько качественно и оперативно решаются проблемы людей»

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Накануне в Государственной Думе выступил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин с докладом о результатах работы в 2020 году.
Как отметила депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Татьяна Гоголева, отчет Правительства – это одно из самых ожидаемых событий года.
«Коллеги по фракции «Единая Россия» высоко оценивают итоги деятельности кабинета министров. Для меня, как для депутата, очень важен отчет Правительства. Все вопросы, которые мы задаем, формируются из наказов наших избирателей. Нам важно, насколько качественно и оперативно решаются проблемы людей. Было сделано очень много. Управленческие решения стали приниматься в течение нескольких дней. Антикризисные решения прорабатывались в самые сжатые сроки. Поддержали тех, кто в условиях карантинных ограничений оказался наиболее уязвим – людей, потерявших работу, семьи с детьми, малый и средний бизнес в пострадавших отраслях. И наша страна выстояла. Нам удалось сберечь здоровье граждан, при этом сохранив экономическую стабильность», – поделилась впечатлениями Татьяна Гоголева.
Отметим, что в 2020 году почти 2,5 трлн. рублей было направлено на поддержку граждан.
«Доклад премьер-министра базировался на векторах, заданных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в Послании Федеральному Собранию. Отмечу наиболее важные для меня. Во-первых, это развитие высшего образования. В этом году в ВУЗах страны было открыто порядка 12 тысяч бюджетных мест. На обновление материально-технической базы университетов направлено около 18 млрд. руб. Поддержку получили 400 ВУЗов в 82 регионах. До конца мая будет запущена программа поддержки университетов «Приоритет 2030». Она направлена на развитие исследований, образования, разработок, инноваций, технологий и территорий, – прокомментировала парламентарий, – Остается острой тема обеспечения экологической безопасности. Полностью поддерживаю идею о том, что бизнес должен работать по принципу «Убери за собой». Необходимо решить ряд застарелых проблем, в том числе с заброшенными опасными объектами, которые представляют угрозу для окружающей среды. Это затонувшие корабли, старые скважины, незаконные свалки. Нужно провести «генеральную уборку» страны. Это очень актуальная проблема для нашего округа. Считаю, что на ее решение должны быть направлены волонтерские проекты. Нужны специальные программы по очищению лесов и рек. В глобальном плане необходимо объединить силы в борьбе с изменением климата».
Стоит отметить, что более 60 государств уже объявили своей целью переход к углеродной нейтральности. Снижение выбросов – это серьезный стимул к модернизации экономики и к развитию новых технологий в энергетике, транспортной сфере и промышленности. Новые подходы повысят спрос на проекты по поглощению парниковых газов и, в том числе, по лесовосстановлению. Правительство РФ уже начало работу в этом направлении: в Госдуму внесен законопроект об ограничении выбросов парниковых газов.
«По итогам отчета сделала однозначный вывод – Председатель Правительства ставит в центр интересы людей, а также отмечает важность работы на результат и избавления от бюрократии во взаимодействии граждан с государством. Я разделяю эти подходы и всегда стремлюсь выстраивать свою деятельность в соответствии с такими же принципами», – резюмировала Татьяна Гоголева.
Во время заседания премьер-министр ответил на десятки вопросов от народных избранников. Порядка двухсот обращений депутаты передали письменно. Все предложения и вопросы депутатов будут рассмотрены кабмином в ближайшее время.
Ирина Пономарёва