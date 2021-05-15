С 24 по 30 мая пройдёт предварительное голосование партии «Единая Россия»

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С 24 по 30 мая пройдёт предварительное голосование партии «Единая Россия»
фото: ugra-news.ruфото: ugra-news.ru
фото: ugra-news.ru

14 мая завершилась регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое состоится с 24 по 30 мая. Избиратели по всей стране смогут принять в нём участие и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму, окружную думу и региональных выборах в единый день голосования 19 сентября.

Председатель думы Югры, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков отметил, предварительное голосование пройдёт по самой открытой и конкурентной модели. Такая модель позволит определить, кто из кандидатов является лидером общественного мнения.

Регистрация кандидатов на предварительное голосование началась 16 марта и завершилась 14 мая. За это время зарегистрировалось 1 136 кандидатов. Из них 62 человека претендуют на выдвижение в Госдуму, 143 - в думу Югры, 53 - в думу Тюменской области. 868 человек заявилось на участие в муниципальных выборах. Требования, которые предъявлялись к участникам - это гражданство РФ, отсутствие судимости. Среди кандидатов, которые заявились на предварительные выборы, 80 % - это мужчины, 20 % - женщины.

- Конкуренция очень большая, на одно место приходится три кандидата. Интерес к предварительному голосования очень высокий. Самая большая конкуренция в Госдуму, там на одно место претендует 31 человек, - рассказал Борис Хохряков.

Говоря о самой системе предварительного голосования, он отметил, на специальной платформе можно узнать все данные о кандидатах. На платформе размещены не менее двух роликов о кандидате, первый - информационный, второй - программный.

В Югре голосование будет проходить по смешенной системе. Для того, чтобы принять в них участие необходимо на платформе предварительного голосования, через сайт Госуслуг зарегистрироваться, пройти идентификацию и зарегистрироваться как выборщик. В настоящее время почти 50 тысяч югорчан зарегистрировались как выборщики. Именно они должны будут сделать выбор и проголосовать за кандидатов с 24 по 30 мая в любой удобный для них день. 30 мая будут открыты очные участки, куда можно будет прийти и проголосовать по старой схеме.

Борис Хохряков подчеркнул, голосовать можно только один раз, если гражданин проголосовал электронным способом, прийти на участок уже не получится.

Необходимо добавить, 19 сентября в единый день голосования югорчанам предстоит выбрать двух депутатов в Госдуму, 38 депутатов в окружную думу, 10 депутатов в Тюменскую областную думу. Также нужно будет избрать 130 депутатов муниципального уровня, 5 глав сельских поселений. Это самые масштабные выборы, в целом, жителям Югры предстоит избрать 360 кандидатов.

Людмила Теткина

фото: ugra-news.ruфото: ugra-news.ru
фото: ugra-news.ru
фото: ugra-news.ruфото: ugra-news.ru
фото: ugra-news.ru
Сб, 15/05/2021 - 11:50

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