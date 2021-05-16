Губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Нижний Новгород

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Губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Нижний Новгород

Здесь с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным глава региона подписала план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы.

В него, в частности, включены мероприятия по совместному проведению форумов, конференций, семинаров по вопросам развития местного самоуправления; обмену лучшими практиками в сфере развития государственной службы и кадровой политики включая HR-проект «Команда правительства», проект «Корпоративный университет правительства Нижегородской области».

Помимо этого, стороны будут обмениваться опытом в области поддержки инвестиционной деятельности; участвовать в научно-практических конференциях и семинарах, совещаниях по проблемам архивного дела; участвовать в мероприятиях в сферах культуры, науки, социального обслуживания населения, демографической и семейной политики, опеки и попечительства, труда и занятости населения, туризма, спорта, охраны здоровья и других.

Представители Нижегородской области примут участие в международном IT-форуме, конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира», туристском форуме «ЮграТур», конференции «Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды» и других мероприятиях, проводимых в Югре.

В ходе рабочего визита Наталья Комарова также провела рабочее совещание по вопросу поставки в автономный округ нового медицинского судна – плавполиклиники.

Его длина превышает 63 метра. В нем оборудованы кабинеты терапевта, педиатра, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга, невролога, стоматолога, гинеколога и других специалистов.

Новая плавполиклиника поступит в Югру в течение 2 лет. Судно заменит плавполиклинику «Николай Пирогов», которая эксплуатируется с 1993 года

«Для нас крайне важно создание такого судна для медицинского обслуживания населения труднодоступных территорий. Предложение для нас крайне актуально, – сказала Наталья Комарова. – Нам также есть что предложить нижегородцам. Это продукция из дикоросов, медицинские, косметические препараты, изготовленные из даров природы, которыми богата наша земля».

15 мая в Нижнем Новгороде стартовал всероссийский фестиваль «Студенческая весна». В этой связи Наталья Комарова также встретилась с участниками от Югры. Отметим, что югорская делегация оказалась самой многочисленной – 149 студентов из Югорского, Сургутского государственного и педагогического университетов, Нижневартовского госуниверситета, Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, Урайского политехнического колледжа, Нижневартовского социально-гуманитарного, строительного и политехнического колледжей и Сургутского политехнического колледжа.

Наталья Комарова также встретилась с югорской делегацией, пожелала ребятам успехов.

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Вс, 16/05/2021 - 22:03

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