В Югре растёт численность многодетных семей

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Очередной прямой эфир с жителями автономного округа провела сегодня, 15 мая, в международный день семьи, губернатор Югры Наталья Комарова. Эфир был посвящен обсуждению мер по реализации в регионе послания президента России Федеральному Собранию, направленных на поддержку семей с детьми, организацию отдыха, оздоровления, занятости, творческой самореализации и развития семей с детьми.
Модераторами прямого эфира стали заместитель председателя региональной общественной организации «Центр поддержки семьи», руководитель проекта, поддержанного президентским грантом, «Грудное вскармливание. Основа жизни» Светлана Туманова, семейный блогер, фотограф Светлана Стерликова, детский тренер по спортивной борьбе, папа троих детей-спортсменов Эрос Шаевский, семейный волонтер, финалист всероссийского конкурса «Лидер 21 века» Тимур Амирханов.
«Семья – в центре нашего разговора. Именно вокруг семей в этом году было выстроено послание президента Российской Федерации, поручения главы государства – поддержка, материнства, детства, человека. Это совпадает с потребностями и ожиданиями людей, – сказала Наталья Комарова. – Опросы югорчан показали, что наиболее востребованными государственными, муниципальными услугами являются услуги социальной, семейной поддержки. В минувшем году различными мерами поддержки в регионе воспользовались 111 тысяч югорских семей, что на 11 процентов больше, чем в 2019 году».
Губернатор подчеркнула, что в автономном округе устойчиво растет доля детского населения – за 3 года численность детей увеличилась на 1,4 процента. В настоящее время в регионе проживают 426 тысяч юных югорчан.
Также на 22 процента увеличилась доля многодетных семей – с 27 до 34 тысяч.
«Еще один важный аспект – обеспечение безопасности образовательных организаций, обучающихся, персонала в связи с трагическими событиями, произошедшими в Казани. Югорчане поддерживают казанцев, соболезнуют, разделяют их горе. Но в то же время мы понимаем, что нам необходимо принять дополнительные решения, использовать в полной мере имеющиеся возможности, – констатировала Наталья Комарова. – Семья, дети – это базис, без которого невозможно представить долгосрочное развитие региона».
В ходе прямого эфира югорчане обратились с вопросом, касающимся временного трудоустройства несовершеннолетних в летний каникулярный период в условия введенных ограничений с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
Исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения автономного округа Валерий Беспояско сообщил, что традиционно органы службы занятости организуют мероприятия по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Эти мероприятия реализуются круглогодично. Только с начала 2021 года временными работами были охвачены практически 3 тысячи молодых югорчан. В летний период привлечь к такому виду занятости планируется свыше 11 тысяч человек.
В ходе разговора югорчане обратились с вопросом, касающимся снятия ограничений для проведения церемоний бракосочетания в загсах. В настоящее время, по словам обратившихся, для участия в регистрации допускаются не более 8 человек, включая самого регистратора.
Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева сообщила, что пандемия коронавирусной инфекции ослабевает, но имеющаяся иммунная прослойка населения пока не позволяет снимать введенные ограничения. По мере нарастания процесса вакцинопрофилактики ведомство будет рассматривать возможность перехода к следующему этапу снятия ограничений.
«Мы видим возможность для пересмотра норматива, установленного для загсов в зависимости от площади залов для проведения торжественных церемоний, так как на 1 человека рассчитано 4 квадратных метра. Поэтому для больших помещений есть возможность увеличения числа присутствующих», – отметила Инна Кудрявцева.
В этой связи Наталья Комарова поручила руководителю аппарата губернатора Югры – заместителю главы региона Анатолию Уткину подготовить к следующему заседанию регионального оперативного штаба 18 мая оценить возможности для смягчения этих ограничений.
Возвращаясь к вопросу безопасности образовательных организаций, Наталья Комарова подчеркнула, что это очень важная и серьезная тема. «18 мая на заседании антитеррористической комиссии мы рассмотрим все предложения и решения, выработанные в течение этой недели», – сообщила глава региона
Директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин доложил, что в автономном округе ведутся внеплановые проверки антитеррористической защищенности учреждений.
«Большое количество вопросов требует личного внимания руководителей муниципалитетов и оперативных решений. Все вопросы будут рассмотрены», – сказала Наталья Комарова, завершая заседание.
Напомним, что сегодня, 15 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе стартовал «Семейный месяц». В его рамках будет организовано 86 различных мероприятий, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей.
Все мероприятия будут организованы как в онлайн, так и в офлайн-форматах. В их числе – региональный финансовый марафон «Финансовая грамотность», уличный спектакль с привлечением семейной публики, конкурсы рисунков и семейных фотографий и многие другие.
Видеозапись прямого эфира доступна в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры