Мастер-класс Марии Эккерт «Южно-хантыйская вышивка»

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В прежние времена югорские красавицы покрывали свою одежду от ворота до подола яркой вышивкой шерстяными нитями. Центр распространения вышитой одежды приходился на южных хантов. Однако и представительницы народа манси умело пользовались иглой, и могли бы посоревноваться в мастерстве с южанками.
Основным видом узоров были деревья и птицы. Такой выбор был связан с мифологическими представлениями обских угров. Дерево являлось всеобъемлющим символом жизни, а птицы (в частности утки) соединяли мир по вертикали и горизонтали: летая в небе, они общались с всевышним божеством, гнездясь на земле – имели контакт со средним миром, ныряя под воду – входили в мир мертвых. Таким образом, деревья и птицы являлись олицетворением небесной сферы, символом солнца, начала жизни и прародительницы матерей – великой богини Калтащ.
Цветовая гамма вышивки была очень сдержана. И именно по ее цвету можно было определить, к какому народу принадлежит мастерица. У хантов птицы имеют красную, а деревья синюю окраску. У манси же деревья вышиваются красными нитями, а птицы – синими.
С появлением фабричных тканей технологии вышивок стали забываться. Окружной Дом народного творчества предлагает вспомнить былые навыки и использовать их для создания декоративных сувениров, которые не только украсят Ваш дом, но и смогут стать чудесным подарком. А поможет нам в этом Народный Мастер России, член Союза Художников России, руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Живая традиция» - Мария Эккерт.
Мария Григорьевна даст серию мастер-классов, в которых подробно расскажет о значении вышивки, верном сочетании цветов и выборе узоров, а также поможет в создании собственного изделия. Стоимость одного занятия – 250 рублей.
Первое занятие намечено на 22 мая 2021 года в 15:00. Ждем Вас в Окружном Доме народного творчества по адресу – ул. Гагарина, дом 10. Записаться на мастер-класс можно через электронную форму.
Справки по телефону: 8-3467-32-15-62.
«Окружной Дом народного творчества»