Мастер-класс Марии Эккерт «Южно-хантыйская вышивка»

  • Русский
6+
Мастер-класс Марии Эккерт «Южно-хантыйская вышивка»

В прежние времена югорские красавицы покрывали свою одежду от ворота до подола яркой вышивкой шерстяными нитями. Центр распространения вышитой одежды приходился на южных хантов. Однако и представительницы народа манси умело пользовались иглой, и могли бы посоревноваться в мастерстве с южанками.

Основным видом узоров были деревья и птицы. Такой выбор был связан с мифологическими представлениями обских угров. Дерево являлось всеобъемлющим символом жизни, а птицы (в частности утки) соединяли мир по вертикали и горизонтали: летая в небе, они общались с всевышним божеством, гнездясь на земле – имели контакт со средним миром, ныряя под воду – входили в мир мертвых. Таким образом, деревья и птицы являлись олицетворением небесной сферы, символом солнца, начала жизни и прародительницы матерей – великой богини Калтащ.

Цветовая гамма вышивки была очень сдержана. И именно по ее цвету можно было определить, к какому народу принадлежит мастерица. У хантов птицы имеют красную, а деревья синюю окраску. У манси же деревья вышиваются красными нитями, а птицы – синими.

С появлением фабричных тканей технологии вышивок стали забываться. Окружной Дом народного творчества предлагает вспомнить былые навыки и использовать их для создания декоративных сувениров, которые не только украсят Ваш дом, но и смогут стать чудесным подарком. А поможет нам в этом Народный Мастер России, член Союза Художников России, руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Живая традиция» - Мария Эккерт.

Мария Григорьевна даст серию мастер-классов, в которых подробно расскажет о значении вышивки, верном сочетании цветов и выборе узоров, а также поможет в создании собственного изделия. Стоимость одного занятия – 250 рублей.

Первое занятие намечено на 22 мая 2021 года в 15:00. Ждем Вас в Окружном Доме народного творчества по адресу – ул. Гагарина, дом 10. Записаться на мастер-класс можно через электронную форму.

Справки по телефону: 8-3467-32-15-62.

«Окружной Дом народного творчества» 

 

6+
6+
Пнд, 17/05/2021 - 09:02

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.