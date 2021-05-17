20 югорских коллективов и физических лиц претендуют на получение премии имени Ювана Шесталова

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Заседание комиссии по присуждению премии правительства автономного округа имени И.Н. Шесталова состоялось в Югре в режиме видеоконференцсвязи.
«Деятельность Ювана Шесталова широко известна не только в автономном округе и России, но и за пределами нашей страны, она является частью всемирного наследия, – отметила в ходе заседания председатель комиссии, директор окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова. – Сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора, традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера – то, чему Юван Николаевич посвятил свою жизнь, творчество – находили и находят широкий отклик среди соискателей премии. Среди претендентов – образовательные учреждения, краеведческие музеи, учителя родных языков, народные мастера, писатели, общественные деятели, которые уважают и сохраняют традиции, язык. Их деятельность, проекты заслуживают того, чтобы транслироваться за пределами региона».
Отметим, что ежегодно присуждается три премии: для физических лиц – 2 премии в размере 75 тысяч рублей каждая, для коллективов – 1 премия в размере 200 тысяч рублей.
В 2021 году на соискание выдвинуто 20 претендентов, из них 8 авторских коллективов и 12 физических лиц.
В этом году среди коллективов заявлены районный Учинский историко-этнографический музей имени А.Н. Хомякова из поселка Половинка Кондинского района, объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» из Ханты-Мансийска, Шеркальский этнографический музей из Октябрьского района, детский этнокультурно-образовательный центр Ханты-Мансийска, школа имени И.Ф. Пермякова из села Полноват Белоярского района, детский сад №52 «Самолетик» Нижневартовска, Нижне-Нарыкарская школа из Октябрьского района, Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.
«Важно, что среди них есть коллективы, которые неоднократно представляли свои образовательные, культурные проекты как на общероссийском, так и международном уровне», – констатировала сопредседатель комиссии, президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова, подчеркнув, что с каждым годом выбирать лучших среди достойных становится все сложнее.
Среди физических лиц в конкурсе на присуждение премии участвуют новатор-педагог Разина Голуб и мастерица в культуре салымских ханты Наталья Поянкина из Пыть-Яха, мастер фольклора ваховских ханты, почетный гражданин Нижневартовского района Павел Айваседа из села Варьеган, автор проектов, в том числе по летнему этнографическому отдыху, научный сотрудник музея «Торум Маа» Вячеслав Кондин из Ханты-Мансийска, учитель школы-интерната деревни Русскинская Сургутского района Анжелика Орехова, популяризатор известных югорчан Альфия Чернышева из Ханты-Мансийска, лауреат премии «Душа России-2019» Надежда Гришкина из деревни Тугияны Белоярского района, студент Будапештского университета Виталий Сигильетов, председатель Урайского городского совета общественной организации «Спасение Югры» Анна Изюмова, создатель этнографического музея в деревне Хулимсунт Березовского района Галина Алгадьева, литератор Алла Иштимирова-Посохова из Ханты-Мансийска, исполнитель фольклора, создатель детского и взрослого фольклорных коллективов в селе Казым Белоярского района Евгения Салахова.
Решение комиссии по присуждению премии будет внесено на рассмотрение правительства Югры. Награждение лауреатов традиционно приурочено к празднованию дня рождения Ювана Шесталова 22 июня.
Напомним, премия присуждается ежегодно с 2013 года авторским коллективам и физическим лицам за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, которые получили общественное признание на российском, международном уровнях.