Правительство Югры актуализировало государственные программы региона

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Изменения в ряд государственных программ автономного округа приняли 14 мая члены регионального правительства. Об этом стало известно по итогам заседания, состоявшегося под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
В частности, окружная служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений выступила с инициативой о дополнении госпрограммы «Экологическая безопасность» планом мероприятий по внедрению концепции «Zero Waste» («Ноль отходов») на 2021-2024 годы.
«Решение принято в соответствии с договоренностями с жителями Нижневартовска. К реализации плана мероприятий привлечены акционерное общество «Югра-Экология», департамент образования и молодежной политики региона, департамент промышленности, Природнадзор, органы местного самоуправления. По сути, план мероприятий позволит стимулировать жителей автономного округа к раздельному сбору твердых коммунальных отходов, сформировать ответственное отношение школьников, детей дошкольного возраста к окружающей среде, развивать экологическое движение», – констатировала Наталья Комарова.
Дорожной картой по внедрению концепции «Zero Waste» предусмотрен целый набор мероприятий в сфере экологии, в числе которых – актуализация территориальной схемы обращения с отходами, организация приема потребительских упаковок на территории торговых объектов, внедрение системы раздельного сбора ТКО, развитие эковолонтерского движения, проведение тематических уроков, экологических акций.
Кроме того, в Югре будут организованы региональный конкурс экологических практик «Жизнь в стиле эко», молодежный конкурс социально значимых экологических проектов, киноакции «Зеленое кино» и многое другое.
Ознакомиться с планом мероприятий можно на едином официальном сайте государственных органов автономного округа.
Также в ходе заседания правительства была актуализирована территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
«Программа дополнена прогнозными объемами специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневных стационаров. В нее включены мероприятия по постановке пломб из композитных материалов, а также положением о размере финансового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов на 2021 год», – подчеркнула Наталья Комарова.
Помимо этого, по инициативе регионального департамента строительства были правительством внесены изменения в отдельные постановления.
«В отношении представителей коренных малочисленных народов Севера – участников жилищных программ –субсидия выделяется для строительства жилого дома без привязки к территории традиционного проживания – на всей территории автономного округа», – подчеркнула Наталья Комарова.
В соответствии с принятым решением постановления правительства Югры «Об организации условия реализации жилищных прав граждан» исключено требование о расположении объекта индивидуального строительства, на который предоставляется субсидия, на территории традиционного проживания коренных народов.
Она также акцентировала внимание участников заседания на том, что в соответствии с принятым решением муниципалитетам предоставляется право использовать средства, выделенные в 2018 году, на снос непригодных для проживания строений, расселение людей в соответствии с муниципальными программами. Приобретенные за счет этих средств невостребованные жилые помещения также могут быть использованы для переселения граждан.
«В случае 100-процентного выполнения этих обязательств, сноса всех непригодных для проживания строений, признанных таковыми до 1 января 2012 года, правительство автономного округа разрешает использовать этот жилой фонд на иные цели, закрепленные в зоне ответственности муниципалитетов», – сказала Наталья Комарова.
Отметим, что всего по итогам заседания было актуализировано 6 государственных программ Югры, в том числе «Развитие агропромышленного комплекса», «Безопасность жизнедеятельности», «Современная транспортная система», «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы».