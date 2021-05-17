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Так называется спектакль, премьера которого состоялась 13 мая текущего года в театре обско-угорских народов «Солнце». Спектакль поставлен по мотивам исторической прозы Еремея Айпина «В окопах, или Явление Екатерины Великой». Режиссёр спектакля – Анатолий Гущин из Санкт-Петербурга, хореограф – Александр Козин из Петрозаводска.
Спектакль «Великая» – это пластическая попытка восстановить ушедшее с помощью погружения на дно коллективной памяти, которую надо разбудить.
Действие уносит нас в суровый март 1945 года, и потому фрагмент из трагичной истории Великой Отечественной войны становится многотрудной дорогой в прошлое, а не фоном для жизни героев.
Персонажи здесь впутаны, втянуты в историю, как мухи в паутину. Великая Война, Великая Любовь, Великая Женщина – любое величие рождается на стыке жизни и смерти. Опыт любви и опыт смерти тех людей ХХ века, которые нырнули и которые не вынырнули, можно только попытаться осмыслить.
Нежность и грубость меланхоличного мира давно забытых героев приглашают нас в свидетели своей любви, своей истории, своей Судьбы.
В спектакле заняты молодые, но уже известные актеры обско-угорского театра: Сергей Салтанов, Вадим Важенин, Геннадий Ершов, Любовь Фатеева, Иван Гындыбин, Олег Тарлин, Татьяна Фоминых, Вера Кондратьева, Марина Кашпирева и Пётр Змановский.
Для справки:
Анатолий Гущин – актёр, в 2011 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (РГИСИ) по специальности «Актер театра кукол» (курс Р. Кудашова).
Александр Козин – хореограф, танцовщик, педагог, театральный продюсер. Свое образование в области движения начал в секции легкой атлетики в 1991 году. В 1997 году продолжил поиски в театре фольклора «Крууга» (Петрозаводск). Глубоко погрузившись в изучение традиционных танцев и пройдя обучение в Польше, Германии и США, в 2012 году сделал окончательный выбор в пользу современного танца.
Ирина Самсонова