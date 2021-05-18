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Прямо сейчас по всей стране проходит голосование за объекты благоустройства комфортной городской среды на платформе 86.gorodsreda.ru.
От нашего с вами выбора зависит, какими будут города и поселки родной Югры!
«Кандидаты» на голосовании – самые достойные, это по-настоящему востребованные жителями объекты: велодорожки, новые набережные, детские площадки, благоустройство целых микрорайонов.
Просим вас проявить гражданскую позицию и проголосовать за один из объектов комфортной городской среды по ссылке 86.gorodsreda.ru. Это займет не больше пяти минут вашего времени.
Мы уже проголосовали.