65% югорчанок встают на учет в ранние сроки беременности и получают за это пособие

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65% югорчанок встают на учет в ранние сроки беременности и получают за это пособие
фото fin-monfin.comфото fin-monfin.com
фото fin-monfin.com

По закону право на такую единовременную выплату из Фонда социального страхования имеют женщины, вставшие на учет в женских консультациях или других медицинских учреждениях на сроке беременности до 12 недель.

Чтобы получить это федеральное пособие от будущей мамы не требуется каких-либо сложных действий. Перед декретным отпуском наблюдающим врачом медорганизации по месту ведения беременности, как правило во время оформления больничного листа, выдается соответствующая справка, которую затем необходимо предоставить по месту работы.

Работодатель сам направит необходимые сведения в отделение Фонда соцстрахования и пособие будет выплачено в дополнение к пособию по беременности и родам. Можно принести такую справку и позже, но не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Отметим, с начала этого года единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности было перечислено уже 3433 югорчанкам. В общей сложности на этот вид выплаты направлено 3,6 млн рублей. Средний размер пособия в 2020 году в Югре составляет 1062,35 руб. с учетом районного коэффициента.

Консультант – по работе со средствами массовой информации

ГУ - РО ФСС РФ по ХМАО - Югре

Елена Баканова

фото fin-monfin.comфото fin-monfin.com
фото fin-monfin.com
фото fin-monfin.comфото fin-monfin.com
фото fin-monfin.com
Втр, 18/05/2021 - 14:22

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