Формула успешного выбора профессии

  • Русский
Формула успешного выбора профессии
фото ludkin.justclick.ruфото ludkin.justclick.ru
фото ludkin.justclick.ru

«Если ты не знаешь в какую гавань держишь путь, то ни один ветер не будет для тебя попутным».                  (Сенека)

В нашей жизни не так много ситуаций, когда приходится совершать глобальный выбор, влияющий на всю дальнейшую судьбу. Один из таких важнейших шагов - выбор профессии. Работа и все, что с ней связано, занимает в среднем примерно половину жизни человека! Однако не нужно относиться к выбору профессии, как пугающей необходимости, гораздо позитивнее видеть в этом начало нового интересного жизненного этапа.

«Как выбрать будущую профессию?» - рано или поздно таким вопросом задается каждый. Многие в процессе профессионального самоопределения заходят в тупик по причине того, что не видят разницы между профессией и работой. Чем же отличается «профессия» от «работы»? Не любой труд может считаться профессиональным.

Трудовую деятельность принято считать профессиональной, если человек обладает определённым уровнем квалификации, прошел обучение в учебном заведении, о чем свидетельствует документ об образовании и  выполняемая человеком деятельность приносит доходы.

       Что же это такое профессия?       

       Профессия – трудовая деятельность человека, требующая определенного образования, подготовки навыков и опыта. Происходит это слово от латинского professio, означающего «публичное выступление». Во времена Древнего Рима так называли род занятий, которому человек себя посвящал, и о котором заявлял публично. Профессию надо отличать от специальности и должности.

      Специальность – это конкретный вид деятельности в рамках какой либо профессии. Например, в профессию «врач» входят такие специальности, как терапевт, хирург, окулист, педиатр и еще несколько десятков конкретных профилей деятельности и др. 

       Профессиональное обучение бывает нацелено как на получение профессии, в рамках которой затем можно будет сосредоточиться на чем-то одном, так и сразу на конкретную специальность.

        Профессиональное самоопределение характерно не только для юного возраста.  Как и любое дело, выбор профессии начинается с постановки цели.     

             Цели должны быть:

-конкретными  (хочу получить хорошее образование и т.д.); 

-реалистичными, то есть соотнесенные с собственными возможностями – физическими, интеллектуальными, финансовыми, возрастными и т.д.; 

-ограниченными во времени (цель-это мечта, которая должна осуществиться точно к назначенному сроку).

            Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами – личностными особенностями, склонностями, способностями, профессионально важными качествами, а не внешними – деньги, связи, случай.

        При планировании профессиональной карьеры необходимо выделить следующие моменты:

  1. Главная цель (кем хочу стать, чего достичь, каким хочу быть).
  2. Цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках, секциях, знакомство с будущей профессией, обращение в службы для прохождения переподготовки и  т.д.).
  3. Пути и средства достижения целей (знания и умения, связи, финансы).
  4. Внешние условия достижения целей (выбор места учебы, возможные препятствия и пути их преодоления).
  5. Внутренние условия достижения целей (способности, сила воли, здоровье).

Правильный выбор профессии, по мнению специалистов, возможен только, если человеком учитывается одновременно сразу три фактора, которые условно называют так:  «склонен» (интересуется),  «способен»,  «требуется». Своеобразная «формула выбора профессии» представлена известным ученым-психологом Е. А.  Климовым, и  кратко эти составляющие получили название «хочу», «могу», «надо».

Вначале нужно определить для себя свои профессиональные потребности. А именно, чем хотели бы заниматься, какой вид труда интересует (управление, обслуживание, образование, оздоровление, творчество, производство, консультирование, исследование, защита, контроль и т.д). Определить для себя предмет труда, с чем или кем именно Вы хотели бы взаимодействовать в своей профессиональной деятельности  (человек, информация, финансы, техника, искусство, животные, растения, продукты, изделия, природные ресурсы и т.д.).

        Выбирая профессию старшеклассникам нужно учесть факторы, влияющие на ошибочное профессиональное самоопределение человека:

-недостаточное представление о специфике будущей профессии;

-выбор профессии «за компанию»;

-выбор профессии под давлением родителей;

-выбор престижной профессии;

-отождествление учебного предмета с профессией (например, ученица хорошо пишет сочинения и решает, что ее призвание – журналистика, однако, профессия журналиста предполагает частые поездки, умение вникать в разные сферы деятельности и взаимоотношения людей, а не только написание статей);

-отождествление профессии с конкретным человеком (младший брат восхищается старшим, летчиком по профессии);

-несоответствие здоровья и условий труда в избранной профессии;

 

Как сориентироваться в многообразии профессий? Чем определяется успех в построении карьеры? Каковы типичные ошибки на пути профессионального самоопределения, можно ли их избежать? Как перейти от общих размышлений о своем будущем к конкретным действиям?

 Ответить на эти вопросы школьникам помогут специалисты по профориентации центра занятости населения при обращении по телефону 32-05-03 и по предварительной записи на индивидуальное консультирование по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. К. Маркса, д. 12, кабинет №1.

Государственная услуга по профессиональной ориентации предоставляется бесплатно.

 

Шрайнер И. В.

ведущий инспектор отдела 

по профобучению и профориентации

КУ «Ханты - Мансийский центр

занятости населения»

фото ludkin.justclick.ruфото ludkin.justclick.ru
фото ludkin.justclick.ru
фото ludkin.justclick.ruфото ludkin.justclick.ru
фото ludkin.justclick.ru
Ср, 19/05/2021 - 09:04

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.