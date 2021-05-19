Формула успешного выбора профессии

- Русский
«Если ты не знаешь в какую гавань держишь путь, то ни один ветер не будет для тебя попутным». (Сенека)
В нашей жизни не так много ситуаций, когда приходится совершать глобальный выбор, влияющий на всю дальнейшую судьбу. Один из таких важнейших шагов - выбор профессии. Работа и все, что с ней связано, занимает в среднем примерно половину жизни человека! Однако не нужно относиться к выбору профессии, как пугающей необходимости, гораздо позитивнее видеть в этом начало нового интересного жизненного этапа.
«Как выбрать будущую профессию?» - рано или поздно таким вопросом задается каждый. Многие в процессе профессионального самоопределения заходят в тупик по причине того, что не видят разницы между профессией и работой. Чем же отличается «профессия» от «работы»? Не любой труд может считаться профессиональным.
Трудовую деятельность принято считать профессиональной, если человек обладает определённым уровнем квалификации, прошел обучение в учебном заведении, о чем свидетельствует документ об образовании и выполняемая человеком деятельность приносит доходы.
Что же это такое профессия?
Профессия – трудовая деятельность человека, требующая определенного образования, подготовки навыков и опыта. Происходит это слово от латинского professio, означающего «публичное выступление». Во времена Древнего Рима так называли род занятий, которому человек себя посвящал, и о котором заявлял публично. Профессию надо отличать от специальности и должности.
Специальность – это конкретный вид деятельности в рамках какой либо профессии. Например, в профессию «врач» входят такие специальности, как терапевт, хирург, окулист, педиатр и еще несколько десятков конкретных профилей деятельности и др.
Профессиональное обучение бывает нацелено как на получение профессии, в рамках которой затем можно будет сосредоточиться на чем-то одном, так и сразу на конкретную специальность.
Профессиональное самоопределение характерно не только для юного возраста. Как и любое дело, выбор профессии начинается с постановки цели.
Цели должны быть:
-конкретными (хочу получить хорошее образование и т.д.);
-реалистичными, то есть соотнесенные с собственными возможностями – физическими, интеллектуальными, финансовыми, возрастными и т.д.;
-ограниченными во времени (цель-это мечта, которая должна осуществиться точно к назначенному сроку).
Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами – личностными особенностями, склонностями, способностями, профессионально важными качествами, а не внешними – деньги, связи, случай.
При планировании профессиональной карьеры необходимо выделить следующие моменты:
- Главная цель (кем хочу стать, чего достичь, каким хочу быть).
- Цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках, секциях, знакомство с будущей профессией, обращение в службы для прохождения переподготовки и т.д.).
- Пути и средства достижения целей (знания и умения, связи, финансы).
- Внешние условия достижения целей (выбор места учебы, возможные препятствия и пути их преодоления).
- Внутренние условия достижения целей (способности, сила воли, здоровье).
Правильный выбор профессии, по мнению специалистов, возможен только, если человеком учитывается одновременно сразу три фактора, которые условно называют так: «склонен» (интересуется), «способен», «требуется». Своеобразная «формула выбора профессии» представлена известным ученым-психологом Е. А. Климовым, и кратко эти составляющие получили название «хочу», «могу», «надо».
Вначале нужно определить для себя свои профессиональные потребности. А именно, чем хотели бы заниматься, какой вид труда интересует (управление, обслуживание, образование, оздоровление, творчество, производство, консультирование, исследование, защита, контроль и т.д). Определить для себя предмет труда, с чем или кем именно Вы хотели бы взаимодействовать в своей профессиональной деятельности (человек, информация, финансы, техника, искусство, животные, растения, продукты, изделия, природные ресурсы и т.д.).
Выбирая профессию старшеклассникам нужно учесть факторы, влияющие на ошибочное профессиональное самоопределение человека:
-недостаточное представление о специфике будущей профессии;
-выбор профессии «за компанию»;
-выбор профессии под давлением родителей;
-выбор престижной профессии;
-отождествление учебного предмета с профессией (например, ученица хорошо пишет сочинения и решает, что ее призвание – журналистика, однако, профессия журналиста предполагает частые поездки, умение вникать в разные сферы деятельности и взаимоотношения людей, а не только написание статей);
-отождествление профессии с конкретным человеком (младший брат восхищается старшим, летчиком по профессии);
-несоответствие здоровья и условий труда в избранной профессии;
Как сориентироваться в многообразии профессий? Чем определяется успех в построении карьеры? Каковы типичные ошибки на пути профессионального самоопределения, можно ли их избежать? Как перейти от общих размышлений о своем будущем к конкретным действиям?
Ответить на эти вопросы школьникам помогут специалисты по профориентации центра занятости населения при обращении по телефону 32-05-03 и по предварительной записи на индивидуальное консультирование по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. К. Маркса, д. 12, кабинет №1.
Государственная услуга по профессиональной ориентации предоставляется бесплатно.
Шрайнер И. В.
ведущий инспектор отдела
по профобучению и профориентации
КУ «Ханты - Мансийский центр
занятости населения»