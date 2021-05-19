Югра готова противостоять ландшафтным и лесным пожарам

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Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провела губернатор Югры Наталья Комарова.
«Мы принимаем все необходимые меры для тушения пожаров, – подчеркнула глава региона. – В настоящее время Югра оказывает помощь в обеспечении пожарной безопасности в Тюменской области. В область направлен 15-тонный аппарат ВСУ, там работают 47 лесных пожарных, в том числе 3 летчика-наблюдателя. Автономный округ ежегодно оказывает помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций другим субъектам Российской Федерации. В предыдущие годы наши специалисты работали на тушении пожаров в Красноярском крае, Якутии».
Наталья Комарова отметила, что с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 66 пожаров. Из них 17 лесных и 49 ландшафтных.
По информации окружного департамента недропользования и природных ресурсов, оперативность тушения лесных пожаров в регионе в первые сутки составляет 92,3 процента.
В преддверии начала лесопожарного периода департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу провел проверку, по результатам которой получено заключение о готовности лесопожарных формирований Югры к борьбе с возгораниями.
Согласно сводному плану тушения лесных пожаров, к ликвидации огня в автономном округе возможно привлечь 684 единицы техники и 1 181 человека.
По словам начальника главного управления МЧС России по Югре Петра Кугуя, по состоянию на 17 мая в 6 муниципалитетах автономного округа действует особый противопожарный режим.
По его мнению, основными причинами 49 ландшафтных пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрического и газового оборудования.
«С целью оперативного реагирования и защиты населенных пунктов от угрозы природных пожаров в подразделениях федеральной противопожарной службы создано 27 мобильных группировок общей численностью 145 человек и 12 опорных пунктов пожаротушения. Проведено 22 штабные тренировки, обучены 30 человек по профессиональной программе «Лесной пожарный», – доложил Петр Кугуй.
В ходе заседания заместитель губернатора Андрей Зобницев предложил установить конкретные сроки для выполнения работ по приведению в нормативное состояние минерализованных полос и противопожарных разрывов.