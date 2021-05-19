В Югре в 2021 году будет благоустроено 89 дворовых территорий и 59 общественных пространств

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Губернатор Югры Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи провела заседание постоянной комиссии совета по развитию местного самоуправления.
Глава региона обратила внимание руководителей муниципалитетов на необходимость до 1 июня актуализировать планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2021-2022 годов.
«Хорошо зарекомендовала себя практика общественной приемки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду, – продолжила губернатор. – Ее важно развивать, привлекая к приемке новых представителей населения, повышать их компетентность, актуализируя методические пособия».
В продолжение разговора, глава Югорска Андрей Бородкин представил результаты прохождения отопительного периода 2020-2021 годов в автономном округе. По его словам, во всех муниципальных образованиях были разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду, в рамках которых выполнены все запланированные работы на общую сумму 3,66 миллиарда рублей.
Объекты жилищно-коммунального комплекса были подготовлены в установленные сроки. По итогам проведенной работы произведена замена 65,72 километра ветхих сетей теплоснабжения, 61,41 километра сетей водоснабжения, 11,7 километра сетей водоотведения.
На предприятиях ЖКХ были сформированы аварийные бригады, работающие в круглосуточном режиме, укомплектованные необходимыми материалами, техническими ресурсами.
Аварий, повлекших за собой чрезвычайные ситуации, на территории автономного округа в отопительный период не зафиксировано. Устранение неполадок выполнялось в установленные законодательством сроки.
В процессе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов муниципальные образования разработали планы мероприятий на общую сумму 3,71 миллиарда рублей.
Председатель общественного совета департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Александр Тарасенко добавил, что все вопросы формирования планов обсуждались на заседаниях общественных советов. В настоящее время ведется отбор экспертов для проведения общественного контроля хода подготовки к новому отопительному сезону.
«Планы подготовки, отчеты, прием объектов, выдача паспортов готовности – все это должно проводиться с участием общественности, населения», – подчеркнула Наталья Комарова.
Переходя к обсуждению практик муниципальных образований по поддержке инициативных проектов граждан, губернатор привела мнение специалистов научно-исследовательского финансового института министерства финансов России, которые отметили, что Югра обладает всеми инструментами и возможностями, чтобы система поддержки проектов инициативного бюджетирования была высокоэффективной, с масштабным вкладом бюджетных средств, вовлеченностью населения, численностью благополучателей и скоростью решения вопросов местного значения.
«Подчеркну: важной составляющей инициативного бюджетирования является обеспечение возможности участия широкого круга граждан в выдвижении идей, обсуждении и выборе проектов, разных формах голосования и конкурсного отбора проектов», – акцентировала внимание участников заседания Наталья Комарова.
В сложившейся практике реализации инициативных проектов 90 процентов из них определены в 3 направлениях: благоустройство, досуг, обустройство социальных объектов и прилегающих территорий. Глава региона нацелила на расширение направлений с целью достижения установленной президентом России задачи – дать населению возможность по своему усмотрению использовать не менее 5 процентов расходной части бюджетных средств муниципалитетов.
О практике муниципальных образований по поддержке инициативных проектов граждан рассказала глава города Радужного Наталья Гулина.
Отметим, что в регионе система поддержки проектов инициативного бюджетирования действует с 2017 года. В 2021 году в нее включен региональный конкурс инициативных проектов.
Также в автономном округе сформирована необходимая нормативно-правовая база для реализации практик инициативного бюджетирования, создана информационная система управления проектами на сайте www.isib.myopenugra.ru.
Первый региональный конкурс на площадке информационной системы был проведен в 2020 году. в нем приняли участие инициативные югорчане, реализовавшие свои проекты, из 10 муниципалитетов. Они представили 36 проектов. В 2021 году в региональном конкурсе инициативных проектов приняли участие 100 проектов. По итогам конкурса поддержку из регионального бюджета получил 81 проект, который будет реализован в течение года на территориях 15 городов и 41 поселения.
Кроме того, начиная с этого года все муниципальные образования смогут реализовать свои практики в электронной форме – начиная с объявления конкурсных процедур, заканчивая информацией о реализованных проектах. Работа осуществляется через личные кабинеты вышеуказанной информационной системы.
Директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова обратила внимание глав муниципальных образований на приоритеты – восстановление рынка, формирование региональных агропромышленного, креативного, туристического кластеров.
«Преимущества участия населения в инициативном бюджетировании в том, что повышается качество, разнообразие функций объектов. В соответствии с соглашением с НИФИ министерства финансов в декабре будет проведена северная школа инициативного бюджетирования по обмену мнениями, опытом с коллегами из регионов, специфика которых близка югорчанам», – сообщила Елена Шумакова.
В ходе заседания директор окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким рассказал о проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».
В 2021 году по этому проекту предусмотрено 1,9 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета – 454,6 миллиона рублей, из которых 280 миллионов – средства гранта всероссийского конкурса; бюджета автономного округа – 1,2 миллиарда рублей; бюджетов муниципальных образований – 252 миллиона.
В рамках реализации проекта планируется благоустроить 89 дворовых территорий и 59 общественных пространств. В их числе 4 проекта – победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Нягани, Когалыме, Урае и Покачах.
«Работы по благоустройству дворовых территорий завершатся до 1 сентября, по общественным территориям – 1 октября, по объектам-победителям – 1 ноября», – добавил Илья Ким
Напомним, что начиная с 26 апреля и по 30 мая на всей территории России проходит голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
На специальном сайте https://86.gorodsreda.ru/ югорчане в режиме онлайн могут определить список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год. В голосовании может принять участие каждый желающий старше 14 лет.
Отдать свой голос можно за парки, набережные, обновленные скверы, улицы, площади, а также за дизайн-проекты общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.