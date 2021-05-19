В Югре начинается XVIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»

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18 мая в регионально-информационном центре «Югра» состоялась пресс-конференция с руководителем Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Пикуновым Сергеем Владимировичем на тему «Анонс акции «Спасти и сохранить» 2021 года. Информация по итогам проведения основных программных мероприятий Акции в 2021 году».
По словам гостя студии, темой XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» станет «Восстановление экосистем», девиз «Живи в стиле эко!». Акция начнётся 19 мая и продлится до 11 июня, заключительный этап с подведением итогов состоится в ноябре месяце.
В этом году ООН объявляет начало Десятилетия по восстановлению экосистем (2021–2030 гг.).
Во время акции «Спасти и сохранить» пройдёт более 30 окружных, межрегиональных, международных мероприятий, а также более тысячи мероприятий состоятся в муниципальных образованиях округа, все они проводятся по национальному проекту «Экология».
В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» состоятся следующие мероприятия:
- ХХ юбилейная конференция молодых специалистов, работающих в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с использованием участков недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (19-20 мая, г. Ханты-Мансийск);
- Международный молодежный экологический форум «61 параллель» (21 мая, г. Нижневартовск – г. Радужный);
- окружной экологический фестиваль «Эколята Югры – друзья и защитники уникальной природы Севера!» (19 мая – 11 июня, г. Лянтор);
- VIII Окружная акция «Музейная Арт-маевка» (29 мая, г. Ханты-Мансийск);
- Окружной конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» (19-24 мая, г. Нефтеюганск);
- региональный конкурс экологических практик «Жизнь в стиле ЭКО» (19 мая – 11 июня, г. Ханты-Мансийск);
- конкурс «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» (19 мая – 4 июня);
- интерактивный выставочный проект «Праздник Трясогузки» – традиционный праздник восточных (кондинских) манси (1 июня, г. Ханты-Мансийск) и др.
С 1 по 5 июня состоится XXV Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить», который проводится с 1996 года. В программе телефестиваля: творческий конкурс; круглые столы; встречи с учёными-экологами, общественниками, путешественниками; презентации экологических проектов и фестивалей; мастер-классы; флешмобы, интеллектуальные игры, концертные выступления и т.д.
1 – 11 июня пройдет киноакция «Зеленое кино», в рамках которой состоятся показы конкурсных работ фестиваля.
Людмила Гурьева
Ас нопӑтты тыӆӑщ 18-митн «Югра» нємпи айкеӆӑт ӑкӑтты хотн мўв-авӑт вантман тӑйты тӑхи кәща хә Сергей Пикунов пиӆа вәйтантупсы вәс. Ӆўв ай тәс, хутыса тӑм оӆ «Мўв-авӑт ӆавӑӆты» XVIII-мит акция ӆэщӑтсы.
Ӆўв ясӊӑӆ щирн, щи вән акция Ас нопӑтты тыӆӑщ 19-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт лыпӑт хойты тыӆӑщ 11-мит хӑтӆ вәнты ӆэщӑтман питӆ. Ас потты тыӆӑщн уша йиӆ, мўв-авӑт ӆавӑӆты щира муйсӑр вєрӑт ӆэщӑтсыйт па хуйтат арсыр кӑсупсэтн нух питсӑт.
ООН кәщайт поступсы щирн, тӑм 2021-мит оӆ вўш эвӑӆт 2030-мит оӆ вәнты «Десятилетие по восстановлению экосистем» нємпи вән вєр тәты питӆы.
«Мўв-авӑт ӆавӑӆты» акция пурайн округ, российской, мўвтєӆ мир 30-сыр вєрӑт, щи тумпи Югра мўвев хўваттыйн щурӑс муӆтас вєр ӆэщӑтты питӆы. Щитӑт «Экология» нємпи нацпроект хўват вєрӆыйт.
«Мўв-авӑт ӆавӑӆты» XVIII-мит акция пурайн щимӑщ вєрӑт ӆэщӑтӆыйт:
- Ас нопӑтты тыӆӑщ 19-20-мит хӑтӆӑн Ёмвошн мўв иӆпи питы вуй па газ вўты тӑхет рәпитты ёх пӑта XX-мит вән мирхот;
- Ас нопӑтты тыӆӑщ 21-митн Нижневартовск па Радужный вошӊӑнӑн «61 параллель» нємпи мўвтєӆ мир айӆат ёх мўв-авӑт ӆавӑӆты мирхот;
- Ас нопӑтты тыӆӑщ 19-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт лыпӑт тыӆӑщ 11-мит хӑтӆ вәнты Лянтор вошн «Эколята Югры» нємпи округ мўв-авӑт ӆавӑӆты фестиваль;
- Ас нопӑтты тыӆӑщ 29-митн Ёмвошн «Музейная Арт-маёвка» нємпи VIII-мит округ акция;
- Ас нопӑтты тыӆӑщ 19-24-мит хӑтӆӑтн, Нефтеюганск вошн «Югра мўв-авӑт па шуши мир йис вәӆупсы ӆавӑӆӆўв» нємпи мўв-авӑт ӆавӑлты вєр оӆӑӊӑн хурӑӊ кӑсупсы;
- Ас нопӑтты тыӆӑщ 19-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт лыпӑт тыӆӑщ 11-мит хӑтӆ вәнты Ёмвошн «Жизнь в стиле ЭКО» нємпи округ кӑсупсы;
- Ас нопӑтты тыӆӑщ 19-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт лыпӑт тыӆӑщ 4-мит хӑтӆ вәнты Югра мўвев районӑт, вошӑт кўтн кӑсупсы, мӑта тӑхетн мєт ма мўв-авӑт ӆавӑӆӆыйт;
- лыпӑт тыӆӑщ 1-митн Ёмвошн «Вурщик хӑтӆ» мӑӊхӑтӆ па па мирхотӑт.
Лыпӑт єнумты тыӆӑщ 1-5-мит хӑтӆӑтн «Мўв-авӑт ӆавӑӆты» нємпи мўвтєӆ мир XXV-мит телевизионной фестиваль питӆ, щит 1996-мит оӆ вўш эвӑӆт ӆэщӑтӆы. Щи пурайн мўв-авӑт ӆавӑӆты ёх, щи вєр ӆєрамтты учёнойт пиӆа вәйтантупсэт, мирхотӑт, арсыр касупсэт, вәнӆтӑты хӑрӑт, ариты-якты етнхотӑт мӑнты питӆӑт.
Лыпӑт тыӆӑщ 1-11-мит хӑтӆӑтн «Зелёное кино» киноакция питӆ.
Людмила Гурьева