В Ханты-Мансийске лидирует объект «Набережная»

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В Югре продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сегодня, 19 мая, на площадке РИЦ «Югра» рассказали эксперты.
Заместитель директора департамента ЖКХ и энергетики ХМАО – Югры Сергей Эрнст отметил:
– 55 объектов участвует в рейтинговом голосовании, которое проводится в 16 муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тысяч человек. Предварительно в органах местного самоуправления в городах и районах принимались предложения от граждан по благоустройству городской среды, из них самые популярные вошли в рейтинговое голосование. В голосовании участие могут принимать граждане от 14 лет. На сегодняшний день 67 193 жителя Югры приняли участие в голосовании. По городу Ханты-Мансийску лидирует объект «Благоустройство набережной».
Далее председатель комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социальной политике, координатор проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Василий Филипенко отметил:
– Суть программы такова, что люди решают, какие объекты необходимо построить в городах. Голосование за объекты благоустройства происходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Это живой проект, реализуется по всей стране, здесь учитывается мнение граждан.
Используется финансирование окружного бюджета, в том числе средства федерального бюджета и бюджеты муниципальных образований. В рамках реализации проекта планируется благоустроить 89 дворовых территорий и 59 общественных пространств. В их числе 4 проекта – победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Нягани, Когалыме, Урае и Покачах.
Также со слов волонтёра проекта «Формирование комфортной городской среды» Ксении Сеник стало известно, волонтёры гражданам подробно рассказывают о проектах.
Напомним, с 26 апреля и по 30 мая на всей территории России проходит голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» . Отдать свой голос можно за парки, набережные, обновлённые скверы, улицы, площади, а также за дизайн-проекты общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.
Проголосовать можете здесь: https://86.gorodsreda.ru/
Ульяна Данило