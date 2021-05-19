Пограничники, отзовитесь!

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Пограничники, отзовитесь!

Ханты-Мансийская окружная общественная организация «Ветераны пограничных войск Югры» просит откликнуться пограничников ханты, манси и ненцы по национальности.

В преддверии 80-летия с начала Великой Отечественной войны просим родственников, сыновей, дочерей, внуков пограничников, которые несли службу в годы войны, в послевоенное время, в советское время отозваться и поделиться воспоминаниями.

Контакты:

Имидеев Юрий Антонович – председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации «Ветераны пограничных войск Югры»,

телефон: 89028283114

Белявский Фёдор Иванович – начальник особого отделения пограничной заставы, телефон: 89505006037

Глухих Альбина Сергеевна – старейший журналист округа,

телефон: 89505004479

Кондина Галина Рудольфовна – врио директора БУ ХМАО-Югры «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», телефон: 8 (3467) 33-36-82

8 (3467) 33-17-52 – приёмная национальной редакции.

 

Ср, 19/05/2021 - 16:25

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