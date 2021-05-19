ЦУР: Платформа обратной связи помогает быстро решать проблемы югорчан

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ЦУР: Платформа обратной связи помогает быстро решать проблемы югорчан

В Югре продолжается работа по внедрению цифровой платформы обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе». На сегодняшний день в ней уже работает 32 исполнительных органов власти в 22 муниципальных образованиях округа - это более 1,5 тысяч специалистов из 190 организаций, в том числе, 94 медицинских учреждений.

Цель внедрения системы - единая сквозная технология регистрации и обработки сообщений, сбор и аналитика обратной связи, построение тепловых карт проблем. С помощью ПОС можно подать обращение по любому беспокоящему вопросу – от благоустройства и уборки в подъезде до ремонта дороги и перебоях в работе связи.

Так, с начала года на платформу поступило более 28 тысяч сообщений. Большинство вопросов касаются вакцинации от Covid-19, благоустройства и содержания дворов и территорий общего пользования, состояния автомобильных дорог и горячего питания для младшеклассников.

Направить обращение в государственные и муниципальные органы по широкому спектру вопросов можно через форму на Едином портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Жалобы» (для ОС Android и iOS), а также виджеты на сайтах исполнительных органов власти и местного самоуправления.

Пользователю предлагается описать суть предложения или проблемы и прикрепить фото с места события. На рассмотрение отведено 30 дней со дня его регистрации, но есть специальные подкатегории, так называемые фаст-треки, по которым ответ на обращение занимает не более 10 дней. Как правило, к ним относят вопросы, связанные, например, с уборкой мусора, дворов и так далее. По мере расширения работы системы одной из ее основных задач будет сокращение времени ответа и увеличение количества тем, попадающих в категорию фаст-треков.

Ответ на обращение даётся в личном кабинете на портале Госуслуг, а также приходит на электронную почту, привязанную к профилю пользователя. Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения.

Также ПОС позволяет проводить опросы, принимать участие в голосовании по вопросам, касающимся благоустройства, обсуждать важные социальные темы, участвовать в общественных обсуждениях и публичных слушаниях, предлагать свои решения и выражать благодарность.

Отметим, платформа обратной связи реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

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Ср, 19/05/2021 - 18:15

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