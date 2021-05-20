Школа наставничества по сохранению нематериального культурного наследия народов Югры завершила свою работу

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В Окружном Доме народного творчества завершила работу Школа наставничества по сохранению нематериального культурного наследия народов Югры. Школа работала в дистанционном формате с февраля по май 2021 года.
Курировали проект настоящие знатоки истории, культуры и традиций обских угров:
- Волдина Татьяна Владимировна – кандидат исторических наук, председатель правления частного учреждения «Центр культурного наследия ханты им. В. Волдина», Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Молданова Татьяна Александровна – кандидат исторических наук, член правления Региональной общественной организацией «Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры», Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Попова Светлана Алексеевна – кандидат исторических наук.
В работе Школы приняли участие более 100 специалистов учреждений культуры, общественных некоммерческих организаций, представителей органов власти из 15 муниципальных образований Югры, Алтайского края и Москвы.
Основная задача школы – познакомить слушателей с подробностями формирования Реестра объектов нематериального культурного наследия, а также показать важность правильного описания самих объектов и технологического процесса их создания в анкете-паспорте.
Для того, чтобы максимально погрузить слушателей Школы в мир обско-угорской культуры, были проведены четыре семинара, включавшие как лекционные, так и практические занятия. На лекциях были раскрыты следующие темы:
- Этнографические группы обских угров;
- Народное искусство народов Югры: техники и технологии, соблюдение традиций;
- Орнамент коренных народов Югры: происхождение, функции, семантика;
- Календарно-обрядовые традиции народов Югры: локальные особенности. Сакрализация обрядов;
- Игровые традиции народов Югры. Классификация игр;
- Основные проблемы выявления, изучения и описания объектов нематериального культурного наследия.
В практической части мероприятия были представлены исследования 15 участников Школы по описанию предполагаемых объектов нематериального культурного наследия народов Югры. Среди них:
«Периодические обряды почитания духа Воды в женском образе: локальный вариант (Нижнее Нальдино)» Любови Стакановой, методиста Саранпаульского краеведческого музея;
«Технологий заготовки кедровой сарги у аганских хантов как объект нематериального культурного наследия» Расимы Ибраевой, научного сотрудника Регионального историко-культурного и экологического центра;
«Хантыйские игральные кубики «Питы вус» («Черная дыра»)» Екатерины Балиной, научного сотрудника Галереи-мастерской художника Г.С. Райшева;
«Технология изготовления коробки из бересты с орнаментацией в традициях тегинских хантов» Елены Новьюховой, заведующей отделом Государственного архива ХМАО-Югры.
«Хантыйская веревочная игра «Савнэ кур» («Сорочья лапка»)» Олеси Хандыбиной, учителя родного языка и литературы Тегинской средней образовательной школы.
Кураторы проекта оценили проделанную работу начинающих исследователей и ответили на вопросы, возникшие в процессе заполнения анкеты-паспорта. В настоящий момент слушатели Школы проводят работу над ошибками и в скором времени смогут подать свои заявки на рассмотрение Экспертным советом по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Напоминаем, что в Окружном Доме народного творчества продолжается приём заявок на включение в Реестр. Подать заявку на суд Экспертной комиссии могут как физические, так и юридические лица любой формы собственности. Документы будут приниматься до 20 мая 2021 года. Подробная информация об условиях подачи заявки на официальном сайте Окружного Дома народного творчества, а также по телефону 8 (3467) 32-15-62.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры
«Окружной Дом народного творчества»
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