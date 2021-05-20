Сотрудники спецподразделений Росгвардии провели профориентационные встречи с югорскими школьниками

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Сотрудники спецподразделений Росгвардии провели профориентационные встречи с югорскими школьниками

В преддверии начала приемной кампании в высшие учебные заведения сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по ХМАО – Югре присоединились к информационно-разъяснительной ведомственной акции «На службу в Росгвардию» и провели профориентационные встречи с учащимися старших классов подшефных образовательных учреждений гг. Сургута и Нижневартовска.

Более 100 ребят из первых уст узнали об истории создания и структуре Росгвардии, служебно-боевых буднях сотрудников элитных подразделений ведомства, а также порядке и условиях поступления в военные институты Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

«В скором времени выпускникам школ предстоит взять на себя ответственность за будущее нашей страны. Мы должны подготовить их к осознанному выбору своей профессии», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

В прошедшем году более 10 югорчан успешно сдали вступительные экзамены в образовательные организации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Среди них выпускники кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича. Уже скоро ребята пополнят ряды ведомства.

Артем Енов

 

 

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Чт, 20/05/2021 - 14:58

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