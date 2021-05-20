Всероссийский фестиваль анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная» приглашает участников

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Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие во Всероссийском фестивале анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная». Фестиваль проводится в партнерстве с организаторами XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
К участию в фестивале приглашаются любительские, профессиональные творческие коллективы и отдельные авторы. На конкурс принимаются короткометражные анимационные фильмы о быте и традициях народов мира по следующим номинациям:
- Пластилиновая анимация;
- Рисованная анимация;
- Смешанная техника;
- Кукольная анимация;
- Компьютерная анимация (компьютерная перекладка, трёхмерная анимация, флэш-анимация).
Заявки принимаются через электронную форму до 02 июля 2021года.
В состав жюри войдут деятели культуры и искусства Российской Федерации, представители общественности, эксперты XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефону 8 (3467) 33-30-37 и на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.
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