Всероссийский фестиваль анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная» приглашает участников

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Всероссийский фестиваль анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная» приглашает участников

Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие во Всероссийском фестивале анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная». Фестиваль проводится в партнерстве с организаторами XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

К участию в фестивале приглашаются любительские, профессиональные творческие коллективы и отдельные авторы. На конкурс принимаются короткометражные анимационные фильмы о быте и традициях народов мира по следующим номинациям:

  • Пластилиновая анимация;
  • Рисованная анимация;
  • Смешанная техника;
  • Кукольная анимация;
  • Компьютерная анимация (компьютерная перекладка, трёхмерная анимация, флэш-анимация).

Заявки принимаются через электронную форму до 02 июля 2021года.

В состав жюри войдут деятели культуры и искусства Российской Федерации, представители общественности, эксперты XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефону 8 (3467) 33-30-37 и на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»  odntugra.ru

 

 

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