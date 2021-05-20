Большая игротека

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Думаете, как с пользой провести выходные всей семьей? Есть отличный вариант! Приходите в Музей геологии, нефти и газа на очередной «Игровой выходной»!
29 мая с 11:00 до 15:00 Музей геологии, нефти и газа превратится в большое игровое пространство, где жителей и гостей окружной столицы будет ждать огромное количество разнообразных настольных игр!
Для юных посетителей приготовили развивающие головоломки, яркие мозаики, кубики и лего; для тех, кто постарше – логические и приключенческие настольные игры. Любите более активное времяпрепровождение? Тогда вам непременно понравится «Метеоритный дождь» и «Твистер».
Узнать, что еще интересного и познавательного пройдёт в «Игровой выходной» и забронировать участие в мероприятии можно по телефонам +7 (3467) 33-29-06, 33-09-42. Звоните прямо сейчас! Количество мест ограничено!
Музей геологии, нефти и газа
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