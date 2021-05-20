Югорских товаропроизводителей приглашают к участию в конкурсе «Вкусы России»

  • Русский
6+
Югорских товаропроизводителей приглашают к участию в конкурсе «Вкусы России»
фото myopenugra.ruфото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru

Второй национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» стартует 16 июня.
Масштабное мероприятие знакомит потребителей с многообразием вкусов регионов страны, демонстрирует потенциал развития региональных продуктовых брендов.

Благодаря участию в конкурсе, товаропроизводители смогут привлечь внимание к своим достижениям в сфере агропромышленного комплекса, найти новые точки роста, драйверы развития.
Подробная информация о конкурсе представлена на его официальном сайте.

Также участники смогут пройти образовательную онлайн-программу Российского государственного аграрного заочного университета по продвижению региональных брендов продуктов питания. Старт программы запланирован на 8 июня. Программа разработана для получения и закрепления теоретических и практических знаний в области формирования и реализации стратегии продвижения региональных продуктовых брендов для увеличения спроса и продаж, объемов производства и повышения туристической привлекательности региона.

Для участия в обучающем курсе необходимо заполнить заявление на зачисление в число слушателей и направить его скан-копию на электронный адрес: fdpo@rgazu.ru. Участники программы получат свидетельство об обучении, выданное государственным вузом.

Напомним, что в 2020 году гастрономический деликатес Югры – сосьвинская селедка, производимая индивидуальным предпринимателем Юрием Давыдковым из Березовского района, – вошел в число победителей национального конкурса «Вкусы России», заняв третье место.

info@admhmao.ru

 

ВКонтакте https://vk.com/khanty_yasang

Одноклассники https://ok.ru/profile/575659919000

Фейсбук https://www.facebook.com/hmmir.admin 

Телеграм https://t.me/hmmir

Инстаграм https://www.instagram.com/khanty_mansi_mir/

6+
фото myopenugra.ruфото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru
6+
фото myopenugra.ruфото myopenugra.ru
фото myopenugra.ru
Чт, 20/05/2021 - 17:26

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.