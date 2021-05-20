Югорских товаропроизводителей приглашают к участию в конкурсе «Вкусы России»

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Второй национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» стартует 16 июня.
Масштабное мероприятие знакомит потребителей с многообразием вкусов регионов страны, демонстрирует потенциал развития региональных продуктовых брендов.
Благодаря участию в конкурсе, товаропроизводители смогут привлечь внимание к своим достижениям в сфере агропромышленного комплекса, найти новые точки роста, драйверы развития.
Подробная информация о конкурсе представлена на его официальном сайте.
Также участники смогут пройти образовательную онлайн-программу Российского государственного аграрного заочного университета по продвижению региональных брендов продуктов питания. Старт программы запланирован на 8 июня. Программа разработана для получения и закрепления теоретических и практических знаний в области формирования и реализации стратегии продвижения региональных продуктовых брендов для увеличения спроса и продаж, объемов производства и повышения туристической привлекательности региона.
Для участия в обучающем курсе необходимо заполнить заявление на зачисление в число слушателей и направить его скан-копию на электронный адрес: fdpo@rgazu.ru. Участники программы получат свидетельство об обучении, выданное государственным вузом.
Напомним, что в 2020 году гастрономический деликатес Югры – сосьвинская селедка, производимая индивидуальным предпринимателем Юрием Давыдковым из Березовского района, – вошел в число победителей национального конкурса «Вкусы России», заняв третье место.
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