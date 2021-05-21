Югорских журналистов приглашают к участию в конкурсе «Многоликая Россия»

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Прием заявок на участие во всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия» продолжается в стране.
Он направлен на популяризацию национальных традиций и обычаев; формирование интереса к культуре и искусству различных народов; сохранение уникальных ценностей традиционной культуры народов; воспитание уважительного отношения к культуре народов, их традициям и обычаям.
Участниками конкурса могут стать редакции средств массовой информации, зарегистрированные в установленном порядке. Для этого необходимо до 1 августа направить творческие работы в адрес оргкомитета либо на почтовый адрес: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, этаж 6, кабинет 608, республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», отдел СМИ, либо на электронный адрес: mnogolikayaRT@mail.ru.
К участию принимают работы, вышедшие в СМИ в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2021 года.
Положение о конкурсе, пример заявки на участие размещены на сайте «Татмедиа».
Дополнительную информацию можно получить по телефону в Казани: +7 (843) 570-31-12.