Журналисты автономного округа могут побороться за победу во всероссийском конкурсе «В фокусе – права человека»

- Русский
Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности «В фокусе – права человека» продолжает прием заявок.
Он направлен на привлечение медиа-сообщества к широкому и объективному освещению проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности; повышение профессионального уровня публикаций, программ, проектов СМИ по проблемам защиты прав граждан; поддержку просветительских и социальных инициатив журналистов и редакционных коллективов.
Заявки для участия принимаются до 10 ноября на электронный адрес konkursprava@mail.ru по номинациям «Право восстановлено», «Лучшие правозащитные практики», «Правовой всеобуч».
Подведение итогов профессионального состязания и награждение победителей состоятся 10 декабря.
Ознакомиться с положением о конкурсе, скачать заявку на участие можно на сайте уполномоченного по правам человека в Югре.