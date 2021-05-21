Журналисты автономного округа могут побороться за победу во всероссийском конкурсе «В фокусе – права человека»

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Журналисты автономного округа могут побороться за победу во всероссийском конкурсе «В фокусе – права человека»

Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности «В фокусе – права человека» продолжает прием заявок.

Он направлен на привлечение медиа-сообщества к широкому и объективному освещению проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности; повышение профессионального уровня публикаций, программ, проектов СМИ по проблемам защиты прав граждан; поддержку просветительских и социальных инициатив журналистов и редакционных коллективов.

Заявки для участия принимаются до 10 ноября на электронный адрес konkursprava@mail.ru по номинациям «Право восстановлено», «Лучшие правозащитные практики», «Правовой всеобуч».
Подведение итогов профессионального состязания и награждение победителей состоятся 10 декабря.

Ознакомиться с положением о конкурсе, скачать заявку на участие можно на сайте уполномоченного по правам человека в Югре.

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Пт, 21/05/2021 - 09:41

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