Региональные полевые сборы пройдут для добровольцев Югры и Тюменской области, организованные АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус»

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Региональные полевые сборы пройдут для добровольцев Югры и Тюменской области, организованные АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус»
фото strategy24.ruфото strategy24.ru
фото strategy24.ru

С 22 по 23 мая 2021 года для добровольцев Югры и Тюменской области пройдут полевые учебные сборы, организованные АНО «Гуманитарный добровольческий корпус».

Мероприятие проводится при содействии Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Зобницева Андрея Николаевича, Департамента гражданской защиты населения, Департамента общественных и внешних связей, Следственного управления СКР по ХМАО-Югре, МВД по ХМАО-Югре, ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Традиционно, сборы будут проводиться на территории Центра военно-прикладных видов спорта МБУ «Сибирский легион», расположенного в п. Барсово Сургутского района.

В условиях лесных пожаров, активно бушующих в границах Тюменской области с начала мая, добровольцы данного региона планируют посетить учебные сборы на территории Югры.

В рамках обучения планируется отработка взаимодействия со службами жизнеобеспечения, а также практических навыков при работе в чрезвычайных ситуациях.

На территории «Сибирского легиона» будут работать несколько как теоретических, так и практических площадок: использование специального оборудования для поиска пропавших; методики организации поисковых мероприятий; алгоритм взаимодействия со службами во время обнаружения и ликвидации пожара своими силами; использование беспилотников в поисках пропавших; интерактивная развлекательная игра для детей и взрослых «Танковый форсаж». Кроме того, участникам предстоит учебный поиск человека в лесной местности.

Подобные мероприятия в округе проходили и ранее, в 2019 году АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» организовывал локальные сборы в нескольких муниципальных образования Югры. В итоге, ряды добровольцев региона пополнились, что по сей день способствует развитию гражданской взаимопомощи и укреплению гражданского общества.

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фото strategy24.ruфото strategy24.ru
фото strategy24.ru
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фото strategy24.ru
Пт, 21/05/2021 - 09:50

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