В столице республики Коми стартовали «Финно-угорские встречи»

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Как сообщает информационный центр «Финноугория», в городе Сыктывкаре с 20 по 22 мая проходит музыкально-выставочный проект «Финно-угорские встречи в Республике Коми» в рамках реализации гранта Главы Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности и молодёжных инициатив в сфере культуры и искусства при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Организаторами мероприятия являются филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» и Молодёжный совет города Сыктывкара, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина и отдел культуры администрации Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл.
Участниками музыкальных встреч стали: народная артистка Удмуртской Республики Надежда Уткина, народная группа «Аяр» («Солнце») и вокальный ансамбль «Йäнг юк» («Голос сердца») из Республики Марий Эл. Они исполнят традиционные народные песни и современные композиции на финно-угорских языках. В творческих площадках также выступит Театр мод Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, среди важных гостей будут солисты-исполнители Анна Ардова и Андрей Плавтов.
В программе различные мастер-классы, показы финно-угорских этнографических фильмов и творческие встречи с молодёжными и художественными коллективами.
Тамара Мерова
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