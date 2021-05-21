Решают граждане. Жители Ханты-Мансийска голосуют за проекты благоустройства

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Хантымансийцы - в числе самых активных югорчан – участников голосования. На сегодня почти девять тысяч жителей окружного центра приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Такая информация была озвучена в ходе заседания Совета по местному самоуправлению при губернаторе Югры.
На голосовании представлено 14 общественных территорий Ханты-Мансийска: сеть велодорожек, спортивные и детские площадки с игровыми зонами, набережная, скверы и парки, автопарковки и скейт-парк.
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин подчеркнул важность вовлечения как можно большего числа горожан в процесс голосования. «Важно, чтобы каждый из нас, жителей города, был не просто наблюдателем того, как родной город преображается, а непосредственным участником этих изменений. Мы сами делаем город таким, каким хотим, чтобы он был: комфортным, уютным, безопасным. Без учета мнения жителей невозможно сформировать по-настоящему востребованные общественные пространства», - отметил руководитель муниципалитета.
Напомним, голосование стартовало 26 апреля на платформе программы «Формирование комфортной городской среды» по ссылке 86.gorodsreda.ru . Оно продлится до 30 мая, и определит приоритетные пространства для благоустройства в 2022 году.
Источник: пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска
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