Для выпускников звучит «последний звонок»

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В школах Югры проходят торжественные линейки для учеников 9 и 11 классов. «Последний звонок» 22 мая прозвучал и для выпускников 11 классов Гимназии №1 города Ханты-Мансийска. В этом году торжественное мероприятие прошло в очном формате. На линейке присутствовали и родители. Для того, чтобы посетить мероприятие им необходимо было заранее предоставить справку об отрицательном тесте на ковид или сертификат о вакцинации.
К выпускникам со словами напутствия обратилась директор образовательного учреждения Римма Иозапасовна Шишкина:
«Прежде чем вы запрыгните в уходящий поезд, мне бы хотелось вам дать три директорских напутствия в дальнюю дорогу. Первое - не бойтесь трудностей, именно их преодоление сделает вас сильнее и мудрее. Именно преодоление рождает в вашей душе самоуважение, без которого не будет уважение к окружающим. Второе - умейте быть благодарными, замечайте детали, умейте их ценить. Не забывайте благодарить своих родителей, родных, близких, учителей и друзей. И третий мой совет - не спишите жить, не гонитесь за будущим, быстрей бы закончить институт, быстрей бы работать. Умейте ценить настоящее и наслажаться моментом».
Поздравили выпускников учителя и родители. Они также сказали много добрых, трогательных слов и пожелали успешных сдачи экзаменов. С ответным словом выступили и сами выпускники, они сказали слова благодарности педагогами, родителям.
После торжественной линейки ребята вместе с педагогами высадили саженцы рядом с Гимназией.
«Последний звонок» – время, когда учеба уже закончилась, а выпускные экзамены ещё не начались. Впереди у выпускников ещё целый месяц до выпускного вечера, целый месяц волнительных экзаменов и томительного ожидания их результатов.
Стоит отметить, в Югре «последний звонок» прозвучит для 10 тысячи учеников 11 классов, а также для 20 тысяч учеников 9 классов.
Людмила Теткина