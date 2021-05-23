Журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» реализуют проект «Юный корреспондент»

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Журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» реализуют проект «Юный корреспондент»

Журналисты Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» с 2015 года работают по проекту «Юный корреспондент». Его главная цель – подготовка журналистских кадров для национальных печатных СМИ. За это время обучающие семинары для школьников прошли в Казыме, Полновате, Ванзевате Белоярского района, в Тегах, Игриме, Сосьве и в Ломбовоже Берёзовского района. Кроме этого, журналисты выезжали в детское этностойбище «Мань Ускве», где знакомили ребят с работой журналистов.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса, работа по проекту «Юный корреспондент» не проводилась. В этом году, после поэтапных снятий ограничительных мер, работа по данному направлению возобновилась. Так, 28 апреля редактор газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина встретилась с учащимися школы деревни Хулимсунта Берёзовского района. В образовательном учреждении поселения обучается 205 детей. В обучающем семинаре приняли участие 19 детей.

На встрече со школьниками Людмила Теткина рассказала о национальных изданиях «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», об истории их создания.

И представила сетевое издание «Ханты Манси Мир». Она сообщила, что по своему это уникальный контент, где можно прочитать информацию на трёх языках – русском, хантыйском и мансийском языках. На сайте также размещаются электронные версии газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».

Кроме этого, ребята узнали, что национальные газеты имеют свои странички в соцсетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» и мессенжере «Телеграмм».

Редактор газеты «Луима сэрипос» рассказала о жанрах журналистики. Во время работы семинара ребята узнали, как нужно писать заметки. По итогам однодневного обучающего семинара в газете «Луима сэрипос» выйдет детское приложение «Слутум» (Искорка), где будут опубликованы работы школьников.

Ранее 3-4 апреля ответственный секретарь газеты «Ханты ясанг» Надежда Рагимова в рамках проекта «Юный корреспондент» провела обучающий семинар в селе Казыме Белоярского района. Его участниками стали 16 учащихся Казымской средней школы, проживающие в интернате.

В первый день ребята узнали о том, как пишутся информационные материалы и очерки. На хантыйском языке они учились писать материалы о своей семье, о бабушках и дедушках. Надо отметить, что в интернате живут дети, свободно владеющие родным языком.

На второй день работы семинара Надежда Рагимова рассказала об окружном конкурсе «История родовых поселений», который проводит редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно с Департаментом общественных и внешних связей и окружной телерадиокомпанией «Югра». В этот день ребята написали материалы о поселениях, в которых они выросли, это стойбища Белоярского района, деревни Нумто и Юильск.

По результатам работы семинара в газете «Ханты ясанг» будет выпущено приложение, в которое войдут лучшие работы детей с прошедшего семинара. 

Людмила Теткина

Вс, 23/05/2021 - 11:57

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