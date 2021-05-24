Свыше 30 тысяч учащихся в Югре пройдут итоговую аттестацию

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Свыше 30 тысяч учащихся в Югре пройдут итоговую аттестацию
фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru

Заседание координационного совета по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, провел в режиме видеоконференцсвязи директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации окружного профильного ведомства Олеся Васяева сообщила, что государственная итоговая аттестация в 2021 году, как и в предыдущем, имеет свои особенности. В частности, выпускники 9 класса сдают экзамен по русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. Экзамены по выбору не сдаются.

Государственная итоговая аттестация на уровне 11 класса проводится также в двух форматах – единый госэкзамен и государственный выпускной экзамен. Те, кто планируют после завершения обучения в школе поступать в высшие учебные заведения, должны сдать русский язык в форме ЕГЭ, а также другие предметы, необходимые для представления в учреждения высшего образования.

Как стало известно в ходе заседания, всего в Югре в 2021 году государственную итоговую аттестацию пройдут 30 тысяч 782 учащихся. Из них 10 тысяч 679 человек будут сдавать единый государственный экзамен.
В автономном округе открыто 327 пунктов проведения экзаменов, из них 31 – на дому.

Сформирован пул привлекаемых для проведения экзаменов специалистов, общественных наблюдателей.

В целом Югра полностью готова к проведению итоговой аттестации учащихся.

Впервые в текущем году специалистами службы по контролю и надзору в сфере образования будет осуществлен контроль за проведением экзаменов в режиме онлайн на портале наблюдателей.

Проведение государственной итоговой аттестации учащихся начнется в Югре 24 мая. Выпускники 9 классов будут сдавать экзамен по русскому языку.

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фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru
Пнд, 24/05/2021 - 09:41

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