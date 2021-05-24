Автоматической обработке почты по индексам - 50 лет: что надо знать отправителю о почтовом индексе

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Почта России напоминает югорчанам о необходимости правильной индексации почтовых отправлений для ускорения сроков доставки. В этом году исполняется ровно 50 лет «цифровизации индекса» - автоматической обработке почтовых отправлений по индексу. Почтовый индекс, как и прежде, остается важным атрибутом всех видов почтовых отправлений для ускорения сроков доставки. Как отмечают специалисты, из-за неправильной индексации скорость обработки почтовых отправлений существенно замедляется.
Внедрение почтовой индексации началось в нашей стране еще в 1926 году. Тогда некоторые города поделили на почтовые зоны, которые обслуживались прикреплёнными к ним почтовыми отделениями. В 1971 году началась автоматическая сортировка почты по шестизначным индексам, а в отделения страны поступили первые конверты с выделенной графой для почтового индекса.
За прошедшее время система почтовой индексации несколько раз совершенствовалась и модернизировалась. В 2019 году Почта России завершила внедрение автоматизированной информационной системы «Сорт-мастер» более чем на 1050 региональных сортировочных узлах по всей стране. К примеру, в Югре она появилась на 8 сортировочных узлах в г. Сургуте, г. Белоярском, г. Ханты-Мансийске, г. Нягани, г. Советском, г. Урае (мини-узел) и в пгт. Берёзово Берёзовского района, пгт. Междуреченском Кондинского района.
Внедрение новой системы позволило значительно сократить процесс обработки почтовых отправлений. Цифровизация процессов значительно упростила сортировку почты для операторов. При помощи мобильных терминалов система дает подсказки по обработке отправлений и сортировке.
С внедрением современной технологии сортировки от правильности написания индекса зависит скорость обработки и доставки почтовых отправлений. Поэтому Почта России призывает пользователей услуг почтовой связи не игнорировать эту важную часть почтового адреса и писать ее в строгом соответствии с правилами. Уточнить почтовый индекс любого населенного пункта России можно на сайте Почты России: pochta.ru
Современная система индексации содержит шестизначные почтовые индексы, охватывающие все объекты почтовой связи страны. Первые три цифры индекса указывают на принадлежность к региону, а три последних – это номер местного почтового отделения. Напомним, что общий индекс нашего региона — 628000, почтовые индексы Югры начинаются с трехзначной комбинации 628.
Стоит напомнить югорчанам о нетрадиционном способе отправки посылок, без почтового адреса и указания почтового индекса. С 2020 года жители ХМАО начали пользоваться сервисом «безадресных» посылок. Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО. Новая функция отправки посылки по номеру телефона стала доступна не только в мобильном приложении, но и на официальном сайте компании.
Так, в 2020 году каждую десятую посылку югорчане отправляли по номеру телефона. Но даже при таком способе отправки система индексации отправления работает, поскольку почтовый индекс привязывают к такой посылке автоматически.
Информационная справка:
УФПС ХМАО-Югры – филиал АО «Почта России» – ведущий почтовый оператор Югры. Включает в себя 214 отделений почтовой связи, 103 из которых расположены в сельской местности, в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах округа. Ежегодно Ханты-Мансийский филиал Почты России доставляет более 37 млн писем и порядка 1 млн посылок. Филиал обслуживает около 93 тысяч подписчиков в Югре, которым доставляется более 10 млн экземпляров печатных изданий в год.
Анастасия Зайнуллина
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