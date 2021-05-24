В Торум Маа научно-творческая встреча «Этнографические посиделки»: Накосные украшения в традиционной культуре обских угров

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Волосы в традиционной культуре северных народов издревле не только символ красоты, но и средоточие душевной силы человека. В прическе обских угров преобладало разделение волос на две части: левую и правую, путем обмотки пучков волос и плетения двух кос. Тесно с этими типами причесок были связаны накосные украшения.
Косники, косоплётки, ложные косы, затылочное украшение станут главной темой научно-творческой встречи «Этнографические посиделки»: Накосные украшения в традиционной культуре обских угров, которые состоятся 25 мая 2021 года в 15:00 на платформе Zoom.
Приглашаем к участию в этнографических посиделках. Заявки по форме принимаются до 24 мая 2021 года на электронную почту torum_maa@mail.ru с пометкой «Посиделки».
Ссылка для подключения будет направлена в адрес участников на основании поступивших заявок.
Прямая трансляция 25 мая 2021 в 15:00
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