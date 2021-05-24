В Югре Росгвардия поддержали благотворительную акцию «Красная Гвоздика»

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В Югре Росгвардия поддержали благотворительную акцию «Красная Гвоздика»

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре присоединились ко всероссийскому благотворительному проекту «Красная гвоздика», организованному фондом «Память поколений» и общественным движением «Волонтеры Победы». Участники приобрели значки акции, вырученные денежные средства от которых пойдут на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.

«Оказание помощи ветеранам самой кровопролитной в истории человечества войны, а также нашим боевым товарищам и их семьям для нас – особая миссия. Мы в долгу перед теми, кто ценой собственной жизни и здоровья отвоевал и защитил мир на нашей земле», – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

На протяжении шести лет благотворительная акция помогает ветеранам улучшить уровень жизни и получить достойную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

 

Артем Енов

 

 

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Пнд, 24/05/2021 - 12:47

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