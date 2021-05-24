В Мортке отремонтируют обелиск воинам Великой Отечественной войны

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Ход выполнения работ по ремонту и обустройству обелиска воинам Великой Отечественной войны в поселке Мортка оценила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Кондинский район.
Этот объект является победителем регионального конкурса инициативных проектов 2021 года. Работы здесь ведутся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городской среда».
На объекте будут произведены полная замена дорожных бордюров по периметру площади и цветочных клумб, устройство пешеходных зон из брусчатки площадью 648 квадратных метров, восстановление отделочного покрытия из гранитной плитки постамента памятника, устройство плит с именами ветеранов.
В настоящее время уже выполнены работы по демонтажу дорожных плит, памятника и постамента.
Завершение работ запланировано до 1 июля.
«Финансирования достаточно. Осталось выполнить все работы в установленные сроки», – нацелила Наталья Комарова.
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