Специалисты горячих линий ответят на вопросы югорчан о детском отдыхе

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Специалисты горячих линий ответят на вопросы югорчан о детском отдыхе

Горячие линии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей открылись в Югре.

С понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00) жители региона могут адресовать свои вопросы специалистам регионального молодежного центра, окружного департамента образования и молодежной политики по номеру телефона: 88001015286.

Ежедневно с 09:00 до 21:00 по номеру 88003014443 на вопросы югорчан будут готовы ответить специалисты контакт-центра департамента социального развития автономного округа.
Эксперты готовы предоставить любую информацию, касающуюся организации отдыха и оздоровления детей, предоставляемых мер поддержки, оплаты проезда к месту отдыха и обратно и многие другие.

В случае, если специалист не сможет дать ответ сразу, на уровне межведомственного взаимодействия он направит вопрос сотрудникам профильного департамента. При этом обратившийся получит полный и компетентный ответ в течение 1-3 дней.

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Пнд, 24/05/2021 - 14:15

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