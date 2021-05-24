В городской поликлинике Нягани открыт дополнительный процедурный кабинет иммунизации против COVID-19

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График приема пациентов с 08.00-18.00 часов. Желающие вакцинироваться против коронавирусной инфекции могут обратиться сюда самостоятельно (кабинет 127, «головное» здание поликлиники).
На месте будет проведен врачебный осмотр, заполнена необходимая документация и проведена инъекция.
Сегодня первостепенной задачей всего медицинского сообщества является своевременная организация и проведение вакцинации против коронавирусной инфекции на местах.
В Нягани вопросы иммунизации курируют специалисты Няганской городской поликлиники. Медицинские работники прививают граждан, ведут обширную просветительскую работу, проводят анализ состояний пациентов на всех этапах вакцинации, а также продолжают реализовывать и усовершенствовать механизмы, направленные на сокращение периода ожидания вакцинации.
«В апреле текущего года мы первыми в Югре организовали работу мобильного пункта иммунизации против COVID-19 на базе ТРЦ «Оазис плаза». Уже в первые два дня работы сюда обратилось более 100 человек. В майские праздники число обращений граждан также оставалось на довольно высоком уровне. В общей сложности, в апреле –мае первым компонентом вакцины здесь привито порядка 300 горожан, вторым – порядка 45. Как альтернатива мобильного пункта на базе «головного» здания учреждения сегодня открыт дополнительный процедурный кабинет иммунизации против COVID-19, куда пациенты могут обращаться в течение рабочего дня без предварительной записи», - рассказывает Татьяна Колосова, временно исполняющая обязанности главного врача.
Депздрав ХМАО-Югры
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