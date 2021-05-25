По всей стране проходит предварительное голосование партии «Единая Россия»

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Предварительное голосование партии «Единая Россия» началось 24 мая и завершится 30 мая. Югорчанам предстоит определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму, окружную думу и региональных выборах в единый день голосования 19 сентября.
На предварительное голосование в Югре зарегистрировалось 1 136 кандидатов. Из них 62 человека претендуют на выдвижение в Госдуму, 143 – в окружную думу, 53 – в думу Тюменской области. 868 человек заявилось на участие в муниципальных выборах.
В Югре голосование будет проходить по смешенной системе. Для того, чтобы принять в них участие необходимо на платформе предварительного голосования, через сайт Госуслуг пройти идентификацию и зарегистрироваться как выборщик. В настоящее время более 50 тысяч югорчан зарегистрировались как выборщики. Именно они должны будут сделать выбор и проголосовать за кандидатов с 24 по 30 мая в любой удобный для них день. 30 мая будут открыты очные участки, куда можно будет прийти и проголосовать по старой схеме.
Необходимо добавить, 19 сентября в единый день голосования югорчане выберут двух депутатов в Госдуму, 38 депутатов в окружную думу, 10 депутатов в Тюменскую областную думу. Также изберут 130 депутатов муниципального уровня, 5 глав сельских поселений. Это самые масштабные выборы, в целом, жителям Югры предстоит избрать 360 кандидатов.
Людмила Теткина