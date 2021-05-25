Сформировано экспертное жюри на окружной фотоконкурс «Открой Югру!»

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Сформировано экспертное жюри на окружной фотоконкурс «Открой Югру!»
фото из архива национальной редакциифото из архива национальной редакции
фото из архива национальной редакции

Работы на фотоконкурс принимаются до 21 июня 2021 года включительно. Его цель - привлечение внимания к природному и историко-культурному наследию, популяризации исторических знаний и краеведения Югры, формирования культуры бережного отношения к окружающей среде, традициям, ценностям через искусство фотографии.

В состав жюри войдут главный редактор журнала «Вокруг Света» Алексей Алексенко, фотожурналист, член Союза журналистов России, директор АНО «Культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО», директор Института профессиональной и любительской фотографии Василий Прудников, директор Уральского регионального информационного центра ИТАР-ТАСС Мария Картуз, фотографы федеральных изданий Олег Зотов и Александр Мазуров, директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова, председатель регионального отделения Русского географического общества в автономном округе Михаил Савченко, представитель единой туристической платформы Югры #VizitUgra Александр Вторушин, ведущий архивист отдела использования и публикации документов «Государственного архива Югры» Валерия Безгодова, председатель «Ассоциации креативного класса Югры» Сергей Зверьков, заведующий отделом истории и этнографии «Музея Природы и Человека» Дмитрий Сурков, главный библиотекарь отдела по связям с общественностью «Городской централизованной библиотечной системы» Елена Капитанова.

«Собранные на конкурсе работы будут являться широким рассказом о регионе, раскроют и покажут во всех гранях его красоту, самобытность. Организаторами конкурса определены интересные номинации», - подчеркнул Василий Прудников.

«Цель моего участия в фотоконкурсе – поиск талантливых фотокорреспондентов для дальнейшего сотрудничества», - добавила Мария Картуз.

Елена Капитанова в свою очередь отметила, что в Югре сохранились нетронутые заповедные леса, чистые реки и озера. «Такой конкурс - это возможность увидеть новым взглядом место, в котором живешь, показать с разных сторон и ракурсов уголки Югры и осознать, насколько важно сохранить эту красоту для будущих поколений», - сказала она.

Напомним, конкурс проходит по пяти номинациям: #Бьёмрекорды; #Бережёмприроду; #Гордимсяземляками; #ВозводимЮгру; #Хранимтрадиции. Для участия профессиональным фотографам необходимо заполнить электронную форму заявки на сайте «Открытый регион-Югра», указав название, место и год съёмки фотоработы. Важное условие конкурса – фотографии должны быть сделаны на территории Югры не ранее 2019 года.

Кроме того, фотолюбителям нужно подписаться на официальные аккаунты губернатора Югры в соцсетях, разместить фотоработы в личных аккаунтах («ВКонтакте», «Инстаграм») с указанием хештега #ОткройЮгру и хештега одной из номинаций.

Авторы работ, набравших наибольшее число лайков, станут победителями.

Подведение итогов и объявление победителей состоится 12 июля – в День фотографа.

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6+
фото из архива национальной редакциифото из архива национальной редакции
фото из архива национальной редакции
6+
фото из архива национальной редакциифото из архива национальной редакции
фото из архива национальной редакции
Втр, 25/05/2021 - 09:50

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