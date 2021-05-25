Сформировано экспертное жюри на окружной фотоконкурс «Открой Югру!»

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Работы на фотоконкурс принимаются до 21 июня 2021 года включительно. Его цель - привлечение внимания к природному и историко-культурному наследию, популяризации исторических знаний и краеведения Югры, формирования культуры бережного отношения к окружающей среде, традициям, ценностям через искусство фотографии.
В состав жюри войдут главный редактор журнала «Вокруг Света» Алексей Алексенко, фотожурналист, член Союза журналистов России, директор АНО «Культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО», директор Института профессиональной и любительской фотографии Василий Прудников, директор Уральского регионального информационного центра ИТАР-ТАСС Мария Картуз, фотографы федеральных изданий Олег Зотов и Александр Мазуров, директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова, председатель регионального отделения Русского географического общества в автономном округе Михаил Савченко, представитель единой туристической платформы Югры #VizitUgra Александр Вторушин, ведущий архивист отдела использования и публикации документов «Государственного архива Югры» Валерия Безгодова, председатель «Ассоциации креативного класса Югры» Сергей Зверьков, заведующий отделом истории и этнографии «Музея Природы и Человека» Дмитрий Сурков, главный библиотекарь отдела по связям с общественностью «Городской централизованной библиотечной системы» Елена Капитанова.
«Собранные на конкурсе работы будут являться широким рассказом о регионе, раскроют и покажут во всех гранях его красоту, самобытность. Организаторами конкурса определены интересные номинации», - подчеркнул Василий Прудников.
«Цель моего участия в фотоконкурсе – поиск талантливых фотокорреспондентов для дальнейшего сотрудничества», - добавила Мария Картуз.
Елена Капитанова в свою очередь отметила, что в Югре сохранились нетронутые заповедные леса, чистые реки и озера. «Такой конкурс - это возможность увидеть новым взглядом место, в котором живешь, показать с разных сторон и ракурсов уголки Югры и осознать, насколько важно сохранить эту красоту для будущих поколений», - сказала она.
Напомним, конкурс проходит по пяти номинациям: #Бьёмрекорды; #Бережёмприроду; #Гордимсяземляками; #ВозводимЮгру; #Хранимтрадиции. Для участия профессиональным фотографам необходимо заполнить электронную форму заявки на сайте «Открытый регион-Югра», указав название, место и год съёмки фотоработы. Важное условие конкурса – фотографии должны быть сделаны на территории Югры не ранее 2019 года.
Кроме того, фотолюбителям нужно подписаться на официальные аккаунты губернатора Югры в соцсетях, разместить фотоработы в личных аккаунтах («ВКонтакте», «Инстаграм») с указанием хештега #ОткройЮгру и хештега одной из номинаций.
Авторы работ, набравших наибольшее число лайков, станут победителями.
Подведение итогов и объявление победителей состоится 12 июля – в День фотографа.
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