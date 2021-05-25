В этнографическом музее «Торум Маа» в Международный день защиты детей будут чествовать птичку-невеличку Трясогузку

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В этнографическом музее «Торум Маа» в Международный день защиты детей будут чествовать птичку-невеличку Трясогузку

Солнце раскинуло теплые лучи по всей югорской земле, реки сбросили ледяные оковы, проснулись деревья и травы, перелетные птицы вернулись в северный край, братья лесные сменили зимние шубки на яркие летние наряды. Природа ликует в небе, на земле, в воде!

Трясогузка – ворсик, вурщак, путкали – распространяет тепло, принесенное на крылышках с юга, и уже появляется у жилища людей – и это хорошая примета! В культуре хантов и манси Трясогузка – «Йис туты вой» – «Душу несущая птица» – податель счастья. Пора чествовать юркую и яркую птичку-невеличку в музее «Торум Маа»!

В первый летний день 1 июня в 12:00 в этнографическом музее «Торум Маа» Праздник Трясогузки. В программе – мастер-классы, мега-раскраски, игры спортивные и занимательные, загадки, театрализованный пролог.

Место встречи – летняя поляна музея «Торум Маа» на Собянина, 1

Участие в празднике на безвозмездной основе

Предварительная запись!

Телефоны: +7(3467)32-20-58, 353-423

 

 

 

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Втр, 25/05/2021 - 09:52

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