В столице Югры пройдет творческая встреча с Василием Аксёновым

- Русский
Окружной Дом народного творчества приглашает всех любителей югорской музыкальной культуры на творческую онлайн-встречу с Василием Кузьмичом Аксёновым. Мероприятие состоится 4 июня в 11:00 на платформе Zoom.
Василий Кузьмич – знаток хантыйского и мансийского языков, хранитель обско-угорского фольклора, виртуозный исполнитель наигрышей на музыкальном инструменте «Нарсъюх». В его репертуаре есть как личные песни на хантыйском языке, так и старинные наигрыши - «Токующие глухари», «Погоня за зайцем» и другие. Василий Аксёнов также владеет и мастерством резьбы по дереву – умеет изготавливать музыкальные инструменты, орудия промыслов, колданки.
Участники онлайн-встречи смогут задать вопросы Василию Кузьмичу и получат редкую возможность послушать наигрыши в его исполнении. Заявки на участие принимаются через электронную форму до 3 июня 2021 года.
Творческая встреча пройдёт в рамках Практического семинара по игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов, который состоится в Окружном Доме народного творчества с 4 по 6 июня 2021 года. Ведущие семинара – Мастер народных художественных промыслов Югры Анатолий Вадичупов и Алексей Рещиков.
Справки по телефону: 8(3467)32-15-62.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
ВКонтакте https://vk.com/khanty_yasang
Одноклассники https://ok.ru/profile/575659919000
Фейсбук https://www.facebook.com/hmmir.admin
Телеграм https://t.me/hmmir