В столице Югры пройдет творческая встреча с Василием Аксёновым

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В столице Югры пройдет творческая встреча с Василием Аксёновым

Окружной Дом народного творчества приглашает всех любителей югорской музыкальной культуры на творческую онлайн-встречу с Василием Кузьмичом Аксёновым. Мероприятие состоится 4 июня в 11:00 на платформе Zoom.

Василий Кузьмич – знаток хантыйского и мансийского языков, хранитель обско-угорского фольклора, виртуозный исполнитель наигрышей на музыкальном инструменте «Нарсъюх». В его репертуаре есть как личные песни на хантыйском языке, так и старинные наигрыши - «Токующие глухари», «Погоня за зайцем» и другие. Василий Аксёнов также владеет и мастерством резьбы по дереву – умеет изготавливать музыкальные инструменты, орудия промыслов, колданки.

Участники онлайн-встречи смогут задать вопросы Василию Кузьмичу и получат редкую возможность послушать наигрыши в его исполнении.  Заявки на участие принимаются через электронную форму до 3 июня 2021 года.

Творческая встреча пройдёт в рамках Практического семинара по игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов, который состоится в Окружном Доме народного творчества с 4 по 6 июня 2021 года. Ведущие семинара – Мастер народных художественных промыслов Югры Анатолий Вадичупов и Алексей Рещиков.

Справки по телефону: 8(3467)32-15-62.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

 

 

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Втр, 25/05/2021 - 11:59

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