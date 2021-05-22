Школьники высадили саженцы на аллее выпускников

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Выпускники Хулимсунтской школы Берёзовского района высадили саженцы на аллее выпускников. Мероприятие прошло 24 мая в рамках торжественной линейки, посвященной последнему звонку.
Выпускники 9 класса и учащиеся 4 класс, на аллее выпускников, находящейся в центре Хулимсунта, высадили черёмуху, рябину и сирень. Учащиеся 11 класса в вишневом саду рядом со школой посадили вишню.
В этом году школу в деревне Хулимсунте 9 ребят оканчивают 11 классов, 16 детей – выпускники 9 класса. Впереди у школьников выпускные экзамены.
Стоит отметить, государственная итоговая аттестация в 2021 году, как и в предыдущем, имеет свои особенности. Выпускники 9 класса сдают экзамен по русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. Экзамены по выбору учащиеся 9 классов сдавать не будут.
Государственная итоговая аттестация на уровне 11 класса проводится также в двух форматах – единый госэкзамен и государственный выпускной экзамен. Те, кто планируют после завершения обучения в школе поступать в высшие учебные заведения, должны сдать русский язык в форме ЕГЭ, а также другие предметы, необходимые для представления в учреждения высшего образования.
Людмила Теткина
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