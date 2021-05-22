В Югре при содействии Росгвардии пресечено около 60 фактов незаконной добычи рыбы

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В Югре при содействии Росгвардии пресечено около 60 фактов незаконной добычи рыбы

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Весенний нерест» сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с инспекторами югорского отдела Нижнеобского территориального управления Росрыболовства провели более 20 контрольно-надзорных мероприятий на водных объектах рыбохозяйственного значения автономного округа.

Межведомственными группами было выявлено и пресечено 59 нарушений законодательства Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, в том числе с признаками уголовно наказуемых деяний, материалы по которым переданы в правоохранительные органы.

За период совместных рейдов было изъято более 90 единиц незаконных сетных орудий рыболовства общей длиной более 1500 метров.

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

 

 

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Втр, 25/05/2021 - 14:26

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