В Югорске состоялся этнокультурный форум коренных народов

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22 мая 2021 года в городе Югорске состоялся Межмуниципальный этнокультурный форум коренных малочисленных народов Севера «Народные традиции в реалиях современного города». Организатором мероприятия является региональная общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры».
В рамках форума состоялась рабочая встреча членов президиума ОО «Спасение Югры» с коренными жителями городов Югорска и Советского, во время которого обсудили актуальные вопросы, рассказали о том, как выстраивается взаимодействие с органами власти и социальными партнерами, поделились опытом работы.
Президент общественной организации Людмила Алфёрова, председатель Октябрьского отделения организации Валентина Фанова и председатель Советского районного отделения Оксана Серебрякова рассказала об основных мероприятиях, проектах, проводимых общественниками.
Начальник управления культуры города Югорска Наталья Нестерова представила мероприятия, направленные на сохранение культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера.
Во время встречи вице-президент общественной организации «Спасение Югры» Виктор Вискунов внёс предложения о дальнейшем взаимодействии с администрацией города Югорска по созданию дополнительных мер социально-экономической поддержки коренным жителям города, по налаживанию более тесного сотрудничества отделений общественной организации «Спасение Югры» соседствующих муниципальных образований.
Участники встречи отдельно более подробно остановились на вопросе об участии коренных жителей города Югорска в формировании федерального реестра коренных малочисленных народов России.
В рамках этнокультурного форума в Центре культуры «Югра-Презент» состоялся концерт «Делись теплом своей души». Своими талантами, любовью к традиционной культуре, мастерством в исполнении песен и танцев с жителями города Югорска поделились творческие коллективы из окружной столицы: самобытные исполнительницы личных песен Зоя Лозямова, Валентина Швецова (Ерныхова), фольклорный коллектив «Ёмвош ёх»-«Люди Ханты-Мансийска» (художественный руководитель Ф. Иштимирова), семейный коллектив «Югра хосыет»- «Звёзды Югры» (художественный руководитель В. Костылева), детский творческий коллектив «Моньщ хот»-«Сказочный дом» (художественный руководитель Л. Алясова) из села Шапши Ханты-Мансийского района.
С особой теплотой зрители принимали юных исполнительниц песен на хантыйском языке Машу Костылеву и Янессу Кузнецову из города Ханты-Мансийска.
Бурный восторг вызвало выступление мансийского рэпера Евгения Анямова из деревни Ушмы Ивдельского района Свердловской области. Жителям Югорска было удивительно услышать рэп на мансийском языке.
В завершение концертной программы Л.А. Алфёрова от имени директора окружного департамента культуры А.А. Латыпова вручила Благодарность за значительный вклад в сохранение культурного наследия обских угров известному хирургу, самобытному хантыйскому художнику, воспевающему природу родного края, почётному жителю Советского района Вадиму Ивановичу Савинову. В ответ художник подарил окружному этнографическому музею под открытым небом «Торум Маа» одну из своих сюжетных картин, отражающих общность обских угров.
Затем президент окружной общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова выразила признательность, благодарность за радушный приём и гостеприимство главе города Югорска Андрею Бородкину, директору Центра культуры «Югра-презент» Надежде Самариной и вице-президентам ОО «Спасение Югры» Виктору Вискунову и Фаине Иштимировой, а также всей дружной команде за проведённый межмуниципальный этнокультурный форум.
Людмила Гурьева
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