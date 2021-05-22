Татьяна Гоголева рассказала о возможности получения бесплатного высшего образования для коренных жителей Югры

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20 мая под председательством заместителя Министра просвещения России Е.А. Толстиковой состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам координации мер поддержки образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Участники обсудили вопросы, связанные с открытием подготовительного отделения при Институте народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. А также ход работы по заполнению аналитической справки о состоянии качества образования коренных малочисленных народов.
В заседании рабочей группы в режиме видеоконференции приняла участие депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Гоголева.
Представители субъектов РФ рассказали о результатах работы по подбору слушателей на подготовительное отделение. Представитель ФАДН России Т.Г. Цыбиков сообщил о возможных механизмах субсидирования расходов регионов на поддержку коренных малочисленных народов во время получения ими профессионального образования.
«19 мая мы с коллегами по Государственной Думе приняли изменения в закон об образовании. Речь идет о применении профстандартов в сфере профессионального образования. Пересматриваются механизмы формирования ФГОС профессионального образования. Важно, что законопроект разрешает студентам получать одновременно несколько квалификаций в период освоения ими основных образовательных программ. Поправки в закон могут существенно сказаться на качестве образования коренных малочисленных народов Севера. В Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена есть двойные специальности: учитель родного языка – учитель русского языка, учитель культурологии – учитель истории. Поэтому выпускники Института вернутся на свою малую Родину высококвалифицированными специалистами, которые всегда будут востребованы на рынке труда,» – рассказала Татьяна Гоголева.
Парламентарий добавила, что поправки в федеральный закон об образовании должны вступить в силу с 1 сентября 2021 года.
Открытие подготовительного отделения на базе Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена станет существенной поддержкой в получении профессионального образования молодежью коренных малочисленных народов.
«Подготовительное отделение – это прекрасная возможность для ребят, которые не могут в этом году поступить в ВУЗ, серьезно подготовиться, сдать экзамены и стать студентами в будущем году. Запуск подготовительного отделения планируется уже осенью этого года. Сейчас ведется совместная работа Минпросвещения, депутатского корпуса, органов власти регионов над тем, чтобы направить как можно больше ребят на подготовительное отделение РГПУ им. А.И. Герцена, – сообщила Татьяна Гоголева по итогам заседания, – обучение будет оплачиваться за счет федерального и региональных бюджетов. Наша задача сейчас – активизировать работу по формированию заявок регионами».
Стоит отметить, что в настоящее время на подготовительное отделение ВУЗа уже подобрали 28 кандидатов (от ХМАО-Югры – 6), осталось 12 мест.
До конца мая есть возможность успеть заявиться.
Основные требования к кандидатам: молодые люди должны быть представителями коренных народов Севера, закончить 11 классов или колледж, не иметь высшего образования. Желательно владеть родным языком своего народа.
Ирина Пономарева
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