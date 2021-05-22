Муниципалитеты Югры приглашают к участию во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

  • Русский
Муниципалитеты Югры приглашают к участию во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. С 2021 года специальная комиссия отберет не 80 победителей, как это было раньше, а 160. Каждый получит грант на реализацию своего предложения. Для этого вдвое увеличен премиальный фонд конкурса – с 5 до 10 млрд рублей.

Проекты будут оцениваться по качеству планировочных и архитектурных решений, прогнозируемым социальным эффектам, соответствию проекта историко-градостроительной и природной среде.

Напомним, в финал конкурса 2020 года вышли Нягань (проект «Парк в микрорайоне № 13 жилого района «Центральный»»), Когалым (проект «Набережная Ингу-Ягун»), Урай (проект «Набережная реки Конда имени Александра Петрова»), Покачи (проект «Озеро Молодежное»).

Федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» к концу 2024 года предусмотрена реализация не менее 480 проектов победителей конкурса. С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов городов России.

info@admhmao.ru

 

 

ВКонтакте https://vk.com/khanty_yasang

Одноклассники https://ok.ru/profile/575659919000

Фейсбук https://www.facebook.com/hmmir.admin  

Телеграм https://t.me/hmmir

Инстаграм https://www.instagram.com/khanty_mansi_mir/

Втр, 25/05/2021 - 16:52

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.