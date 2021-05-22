Муниципалитеты Югры приглашают к участию во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

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Стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
Участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. С 2021 года специальная комиссия отберет не 80 победителей, как это было раньше, а 160. Каждый получит грант на реализацию своего предложения. Для этого вдвое увеличен премиальный фонд конкурса – с 5 до 10 млрд рублей.
Проекты будут оцениваться по качеству планировочных и архитектурных решений, прогнозируемым социальным эффектам, соответствию проекта историко-градостроительной и природной среде.
Напомним, в финал конкурса 2020 года вышли Нягань (проект «Парк в микрорайоне № 13 жилого района «Центральный»»), Когалым (проект «Набережная Ингу-Ягун»), Урай (проект «Набережная реки Конда имени Александра Петрова»), Покачи (проект «Озеро Молодежное»).
Федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» к концу 2024 года предусмотрена реализация не менее 480 проектов победителей конкурса. С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов городов России.
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