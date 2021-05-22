Александр Новьюхов: «Деятельность депутата должна оцениваться по реальным делам»

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Региональный парламентарий рассказал об основных принципах своей работы, представил отчет о деятельности.
В отчете представлены 5 основных направлений – исполнение наказов избирателей, работа с обращениями граждан, законотворческая деятельность, реализация проектов, обеспечение информационной открытости через взаимодействие со средствами массовой информации, социальные сети.
Вот основные тезисы:
Исполнено 86 наказов избирателей в 9 муниципальных образованиях округа на сумму– 24 млн. 752 тыс. На благоустройство городских и сельских территорий направлено более 12 млн. рублей.
Рассмотрено 423 обращения граждан. По каждому третьему (37%) - удалось добиться положительного решения вопроса. 122 обращения – от жителей из числа коренных народов.
Коллеги поддерживали 6 законодательных инициатив парламентария. Из них – два федеральных закона, напрямую касающиеся вопросов жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. В 2020 году принят федеральный закон о реестре коренных народов, в 2021 году - второе чтение прошёл законопроект о языках коренных народов.
Реализовано 6 проектов, среди которых уникальный проект «IT-стойбище», направленный на устранение цифрового неравенства города и деревни. Проект получил высокую оценку не только коренных жителей региона, но и всего мирового сообщества – был презентован на площадках Организации Объединенных Наций. Сегодня в Югре работает 26 точек доступа в 7 муниципальных образованиях с охватом более 2,5 тыс. человек.
Проведено 4 тематических круглых стола по различным направлениям в сферах культуры, образования, промышленности, молодежной политики, туризма.
Открытость работы обеспечена через прямой контакт с представителями региональных и федеральных средств массовой информации. Аккаунты Александра Новьюхова работают во всех популярных социальных сетях, наполняются актуальной новостной информацией, полезными тематическими материалами.
С 2020 года через все социальные сети принимаются обращения граждан.
«Деятельность депутата должна оцениваться по реальным делам. Время, когда можно было получить поддержку граждан, давая аморфные обещания, – прошло. Мы прекрасно понимаем, какие направления работы необходимо усилить в будущем – это, прежде всего, обеспечение беспрепятственного доступа к биоресурсам для коренных жителей и старожильческого населения Югры, благоустройство городских и сельских территорий, решение проблемы бродячих животных в населенных пунктах, создание рабочих мест через развитие креативных индустрий, поддержка института семьи, материнства и девства, контроль за экологической ситуацией», - высказал мнение Александр Новьюхов.
Подводя итоги, региональный парламентарий отметил главенствующую роль некоммерческих организаций в решении многих проблем.
Так, прямой контакт с общественниками из самой крупной региональной организации коренных народов «Спасение Югры», Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации позволяет эффективно справляться с вызовами современного общества, четко и оперативно принимать решения, обеспечивающие поступательное развитие коренных народов, устранять возникающие препятствие, нивелировать конфликтные ситуации.
«В зоне ответственности первого вице-президента Ассоциации, которым я являюсь с 2021 года, 280 тыс. коренных жителей со всей страны, а также международная деятельность. Готов и в дальнейшем, отстаивать интересы моих земляков и соплеменников, открыт к диалогу, развитию, конструктивной критике. Мы можем быть полезны каждому», - подытожил Александр Новьюхов.
Михаил Еремеевский
Полная информация о деятельности Александра Новьюхов представлена
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